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Дружину Навального заарештують, якщо вона прилетить до Москви, — ЗМІ

2 червня 2023 16:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Дружину Навального заарештують, якщо вона прилетить до Москви, — ЗМІ
Юлія Навальна. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Дружину Олексія Навального можуть заарештувати прямо в аеропорту, якщо вона прилетить до Москви. Юлія планує відвідати столицю РФ для участі в процесі у новій кримінальній справі проти її чоловіка.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Співрозмовник російського видання розповів, що Юлії Навальній можуть висунути обвинувачення за тими самими статтями, за якими проходить її чоловік, а саме про створення і фінансування екстремістської спільноти, а також про публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності.

РосЗМІ стверджує, що нинішнє керівництво ФБК на чолі з іноагентом Марією Пєвчих та Леонід Волков переконують Юлію приїхати до РФ. Співрозмовник видання важає, що таким чином вони хочуть підставити її та позбутися конкурента.

Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального вкотре відправили до ШІЗО. Це вже в 15 раз. Минулого разу, а це було наприкінці квітня, політика також відправляли до штрафного ізолятора після того, як він відбув там попередні 15 діб.

Також ми писали, що правоохоронці РФ порушили нову кримінальну справу проти опозиціонера Олексія Навального. Закриття процесу Навальний назвав "спробою приховати незаконне обмеження політика у ознайомленні із матеріалами справи".

Додамо, у квітні в російській колонії побили опозиціонера Олексія Навального і пообіцяли відкрити проти нього нову кримінальну справу. 

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