Жену Навального арестуют, если она прилетит в Москву, — СМИ

Юлия Навальная. Фото: росСМИ

Жену Алексея Навального могут арестовать прямо в аэропорту, если она прилетит в Москву. Юлия планирует посетить столицу РФ для участия в процессе по новому уголовному делу против ее мужа.

Об этом сообщают росСМИ.

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Собеседник российского издания рассказал, что Юлии Навальной могут предъявить обвинения по тем же статьям, по которым проходит ее муж, а именно о создании и финансировании экстремистского сообщества, а также о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

РосСМИ утверждает, что нынешнее руководство ФБК во главе с иноагентом Марией Певчих и Леонид Волков убеждают Юлию приехать в РФ. Собеседник издания считает, что таким образом они хотят подставить ее и избавиться от конкурента.

Напомним, российского оппозиционера Алексея Навального в очередной раз отправили в ШИЗО. Это уже в 15 раз. В прошлый раз, а это было в конце апреля, политика также отправляли в штрафной изолятор после того, как он отбыл там предыдущие 15 суток.

Также мы писали, что правоохранители РФ возбудили новое уголовное дело против оппозиционера Алексея Навального. Закрытие процесса Навальный назвал "попыткой скрыть незаконное ограничение политика в ознакомлении с материалами дела".

Добавим, в апреле в российской колонии избили оппозиционера Алексея Навального и пообещали возбудить против него новое уголовное дело.