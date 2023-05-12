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Олексія Навального вкотре запроторили до штрафного ізолятора

12 травня 2023 01:32
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Олексія Навального вкотре запроторили до штрафного ізолятора
Російський опозиціонер Олексій Навальний. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Російського опозицінера Олексія Навального вкотре відправили до ШІЗО. Це вже в 15 раз. Минулого разу, а це було наприкінці квітня, політика також відправляли до штрафного ізолятора після того, як він відбув там попередні 15 діб.

Про це йдеться в Telegram Олексія Навального. 

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"Вчора о 8-й вечора випустили з ШІЗО. Сьогодні о 9:30 ранку я знову в ШІЗО. Таким чином, мій лічильник штрафного ізолятора перескочив на позначку 165 діб", — йдеться в повідомленні.

Справа Навального

Олексій Навальний тривалий час залишався неформальним лідером російського опозиційного руху. У 2020 році ФСБ намагалася отруїти його, але опозиціонер дивом вижив. 

Взимку 2021 року, скориставшись формальним приводом, російська влада відправила Навального до в'язниці на два роки і вісім місяців. Минулого року опозиціонеру додали ще дев'ять років колонії нібито за шахрайство.

Російський опозиціонер Олексій Навальний нещодавно у суді заявив, що стосовно його справи про екстремізм виділено нову — про тероризм.

Навальний каже, що у справі про екстремізм, яку було порушено ще в жовтні, йому загрожує до 30 років позбавлення волі, а нове звинувачення може передбачати довічне ув'язнення.

"Басманний суд Москви розглядає клопотання слідства про обмеження термінів, протягом яких Навальний може ознайомитися з матеріалами у справі про екстремізм, про порушення якої стало відомо у жовтні", — йдеться в повідомленні.

Зауважимо, колишній депутат Держдуми РФ, бізнесмен Ілля Пономарьов, який набув українського громадянства, вважає, що соратники російського опозиціонера Олексія Навального чекають, коли він унаслідок імовірного перевороту у РФ вийде з в'язниці й поведе їх за собою.

Нагадаємо, правоохоронці РФ порушили нову кримінальну справу проти опозиціонера Олексія Навального. Закриття процесу Навальний назвав "спробою приховати незаконне обмеження політика у ознайомленні із матеріалами справи".

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