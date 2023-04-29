Навальний стане новим Леніним: ексдепутат Держдуми РФ розповів, як в Росії може змінитися влада

Російський опозиціонер Олексій Навальний. Фото: Reuters

Колишній депутат Держдуми РФ, бізнесмен Ілля Пономарьов, який набув українського громадянства, вважає, що соратники російського опозиціонера Олексія Навального чекають, коли він унаслідок імовірного перевороту у РФ вийде з в'язниці й поведе їх за собою.

Про це Ілля Пономарьов сказав в інтерв'ю виданню "ГОРДОН".

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Яка ситуація у російської опозиції

Говорячи про стан справ у російській опозиції, Пономарьов відзначив "добре відому групу Олексія Навального, Фонд боротьби з корупцією". За його інформацією, вона зараз переважно займається медійними проєктами, їй активно допомагає велика кількість західних фондів.

Пономарьов вважає, що у ФБК зараз "найпотужніші медіаресурси, які мають опозиційну спрямованість", і їх підтримують інші медіа, такі як "Дождь", "Медуза" тощо. Це дає групі Навального, на думку Пономарьова, "можливість ні з ким іншим не домовлятися, не кооперуватися, бути абсолютно самими".

Як Навальний стане новим Леніним

Під час інтерв'ю політик порівняв Навального з російським революціонером Володимиром Леніним.

"Я думаю, що Навальний, за всієї впливовості цієї постаті, досить малозначний із погляду зміни влади з однієї простої трагічної причини: те, що він перебуває у в'язниці. З в'язниці цим керувати неможливо. Тобто він такий Ленін. Просто Ленін сидів у еміграції, Навальний сидить у в'язниці, але сценарій приблизно однаковий: має відбутися якась революція без участі цієї сили, так само як більшовики не брали участі в лютому (1917 року. — Ред.), після чого ця революція звільняє вождя, вождь повертається до столиці, підіймається там на броньовик і проголошує свої тези щодо того, як ми підемо далі", — заявив Пономарьов.

Він вважає, що саме цей сценарій бачить перед собою група соратників Навального, але вони не можуть зізнатися, що в них немає лідера, який міг би брати участь у революції, і немає структур, які були б у Росії і могли цим займатися.

"На мою думку, позиція Навального добре зрозуміла навіть незалежно від України й імперських ноток, які там звучать. Вона просто авторитарна по суті, тому його сценарій — поганий сценарій для майбутнього Росії", — підсумував Пономарьов.

Справа Навального

Олексій Навальний тривалий час залишався неформальним лідером російського опозиційного руху. У 2020 році ФСБ намагалася отруїти його, але опозиціонер дивом вижив.

Взимку 2021 року, скориставшись формальним приводом, російська влада відправила Навального до в'язниці на два роки і вісім місяців. Минулого року опозиціонеру додали ще дев'ять років колонії нібито за шахрайство.

Нагадаємо, декілька днів тому правоохоронці РФ порушили нову кримінальну справу проти опозиціонера Олексія Навального. Йому може загрожувати довічне увʼязнення. Стосовно його справи про екстремізм виділено нову — за статтею про тероризм.