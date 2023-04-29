Навальный станет новым Лениным: экс-депутат Госдумы рассказал, как в России могут измениться власти

Российский оппозиционер Алексей Навальный. Фото: Reuters

Бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев, получивший украинское гражданство, считает, что соратники российского оппозиционера Алексея Навального ждут, когда он в результате вероятного переворота в РФ выйдет из тюрьмы и поведет их за собой.

Об этом Илья Пономарев сказал в интервью изданию "ГОРДОН".

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Какая ситуация у российской оппозиции

Говоря о положении дел в российской оппозиции, Пономарев отметил "хорошо известную группу Алексея Навального, Фонд борьбы с коррупцией". По его информации, она сейчас в основном занимается медийными проектами, ей активно помогает большое количество западных фондов.

Пономарев считает, что в ФБК сейчас "мощные медиаресурсы, имеющие оппозиционную направленность", и их поддерживают другие медиа, такие как "Дождь", "Медуза" и т.д. Это дает группе Навального, по мнению Пономарева, возможность ни с кем другим не договариваться, не кооперироваться, быть абсолютно самими.

Как Навальный станет новым Лениным

Во время интервью политик сравнил Навального с российским революционером Владимиром Лениным.

"Я думаю, что Навальный, при всей влиятельности этой фигуры, достаточно малозначен с точки зрения смены власти по одной простой трагической причине: то, что он находится в тюрьме. Из тюрьмы этим управлять невозможно. То есть он такой Ленин. Просто Ленин сидел в эмиграции, Навальный сидит в тюрьме, но сценарий примерно одинаков: должна произойти какая-то революция без участия этой силы, так же как большевики не участвовали в феврале (1917 года. — Ред.), после чего эта революция освобождает вождя, вождь возвращается в столицу, поднимается там на броневик и провозглашает свои тезисы о том, как мы пойдем дальше", — заявил Пономарев.

Он считает, что именно этот сценарий видит перед собой группа соратников Навального, но они не могут признаться, что у них нет лидера, который мог бы участвовать в революции, и нет структур, которые были бы в России и могли этим заниматься.

"По моему мнению, позиция Навального хорошо понятна даже независимо от Украины и имперских ноток, которые там звучат. Она просто авторитарна по сути, поэтому его сценарий — плохой сценарий для будущего России", — подытожил Пономарев.

Дело Навального

Алексей Навальный долгое время оставался неформальным лидером российского оппозиционного движения. В 2020 году ФСБ пыталась отравить его, но оппозиционер чудом выжил.

Зимой 2021 года, воспользовавшись формальным поводом, российские власти отправили Навального в тюрьму на два года и восемь месяцев. В прошлом году оппозиционеру добавили еще девять лет колонии якобы за мошенничество.

Напомним, несколько дней назад правоохранители РФ возбудили новое уголовное дело против оппозиционера Алексея Навального. Ему может грозить пожизненное заключение. Относительно его дела об экстремизме выделено новое — по статье о терроризме.