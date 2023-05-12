Алексея Навального в очередной раз отправили в штрафной изолятор

Российский оппозиционер Алексей Навальный. Фото: REUTERS

Российского оппозиционера Алексея Навального в очередной раз отправили в ШИЗО. Это уже в 15 раз. В прошлый раз, а это было в конце апреля, политика также отправляли в штрафной изолятор после того, как он отбыл там предыдущие 15 суток.

Об этом говорится в Telegram Алексея Навального.

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"Вчера в 8 вечера выпустили из ШИЗО. Сегодня в 9:30 утра я снова в ШИЗО. Таким образом, мой счетчик штрафного изолятора перескочил на отметку 165 суток ", — говорится в сообщении.

Дело Навального

Алексей Навальный долгое время оставался неформальным лидером российского оппозиционного движения. В 2020 году ФСБ пыталась отравить его, но оппозиционер чудом выжил.

Зимой 2021 года, воспользовавшись формальным поводом, российские власти отправили Навального в тюрьму на два года и восемь месяцев. В прошлом году оппозиционеру добавили еще девять лет колонии якобы за мошенничество.

Российский оппозиционер Алексей Навальный недавно в суде заявил, что по его делу об экстремизме выделено новое — о терроризме.

Навальный говорит, что по делу об экстремизме, которое было возбуждено еще в октябре, ему грозит до 30 лет лишения свободы, а новое обвинение может предусматривать пожизненное заключение.

"Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство следствия об ограничении сроков, в течение которых Навальный может ознакомиться с материалами по делу об экстремизме, о нарушении которого стало известно в октябре", — говорится в сообщении.

Заметим, бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев, получивший украинское гражданство, считает, что соратники российского оппозиционера Алексея Навального ждут, когда он в результате вероятного переворота в РФ выйдет из тюрьмы и поведет их за собой.

Напомним, правоохранители РФ возбудили новое уголовное дело против оппозиционера Алексея Навального. Закрытие процесса Навальный назвал "попыткой скрыть незаконное ограничение политика в ознакомлении с материалами дела".