Акции в поддержку Навального в РФ: более сотни задержанных

Акция в поддержку Алексея Навального. Фото: REUTERS

По всей России в воскресенье задерживали людей. Все потому, что они вышли на акцию, чтобы поддержать Алексея Навального. Накануне его команда призвала россиян выйти на митинги, чтобы поддержать политика в день рождения. Ему исполнилось 47 лет.

По состоянию на вечер воскресенья было задержано более 100 человек, из которых по меньшей мере четверо несовершеннолетних. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Читайте также:

Правозащитники сообщают, что людей хватали пачками, запихивали в автозаки, забирали документы и жестоко избивали. Известно, что больше всего задержанных в Москве и Санкт-Петербурге.

Новости.LIVE писали, что правоохранители РФ возбудили новое уголовное дело против оппозиционера Алексея Навального. Закрытие процесса Навальный назвал "попыткой скрыть незаконное ограничение политика в ознакомлении с материалами дела".

Напомним, жена Алексея Навального может быть арестована прямо в аэропорту, если она прилетит в Москву. Юлия планирует посетить столицу РФ для участия в процессе по новому уголовному делу против ее мужа.

Ей могут предъявить обвинения по тем же статьям, по которым проходит ее муж, а именно о создании и финансировании экстремистского сообщества, а также о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.