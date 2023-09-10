Американський торговець зброєю заробляє статки в Україні: що про нього відомо

Американський торговець зброєю Марк Моралес (по центру). Фото: Global Ordnance у Facebook

Американський торговець Марк Моралес є одним з найважливіших постачальників зброї в нашу країну. Пентагон має з його компанією Global Ordnance договорів на майже мільярд доларів, зокрема це постачання боєприпасів.

Про це пише The New York Times.

Читайте також:

Зазначається, що адміністрація президента США Джо Байдена передала Україні понад 40 мільярдів доларів на безпекову допомогу, серед якої сучасна зброя, а саме ракети HIMARS і ракети Patriot.

"Проте Пентагон також значною мірою покладається на маловідомих торговців зброєю, таких як Моралес, які мають зв’язки, необхідні для забезпечення боєприпасів, здебільшого нижчої якості або радянського калібру, з усього світу", — йдеться у повідомленні.

Як Моралесу допомагає український військовий

Відомо, що до своєї компанії Моралес запросив старшого сержанта ЗСУ Володимира Койфмана, який є американцем українського походження. Він вступив до лав української армії під час того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення.

Американський торговець зброєю платить йому за те, що сержант організовує зустрічі зі своїми урядовими контактами.

Крім того, Моралес взяв на роботу ексрадника міністра оборони України Дениса Ванаша, якого звільнили через підозру у хабарництві.

Сумнівні договори з Міноборони України

Проте українські антикорупційні органи нині вивчають компанію Моралеса. Причиною цього стала угода, яка була зіпсованою.

Повідомляється, що на початку повномасштабної війни державна компанія "Укрінмаш" склала домовленість з продавцем з Єгипту щодо угоди близько на 65 млн доларів на купівлю майже 200 автомобілів. Потім угода не була доведена до кінцевого результату.

Пізніше компанія Моралеса уклала контракт щодо постачання схожих авто за такими ж цінами. Проте така закупівля відрізнялася тим, що Global Ordnance, а не державна компанія отримувала кошти.

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов каже, що техніку доставили у гарному стані. Він додав, що антикорупційні органи почали розслідувати таку угоду.

Правоохоронці звернулися з питаннями до Моралеса та Міноборони, які санкціонували такий контракт. В українському відомстві заявили, що розслідування було "згорнуто", але антикорупціонери не згодні з таким твердженням.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки нададуть Україні військову допомогу на суму 600 млн доларів. Це допоможе посилити Сили оборони, які протистоять військам російських загарбників.