В Пентагоні повідомили про надання Україні пакету допомоги на 600 млн доларів

Снаряди, передані США для України. Фото: Defence Express

Сполучені Штати Америки нададуть Україні військову допомогу на суму 600 млн доларів. Це допоможе посилити Сили оборони, які протистоять військам російських загарбників.

Про це повідомив Пентагон.

Читайте також:

Новий пакет допомоги Україні

В Пентагоні повідомили, що до нового пакету увійдуть засоби ППО. Окрім того, значний ухил робиться в надання боєприпасів до зброї, яка вже є у розпорядженні України.

Загалом пакет допомоги включає:

обладнання для підтримки та інтеграції українських систем ППО;

додаткові боєприпаси HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 105 мм;

засоби радіоелектронної боротьби;

обладнання для розмінування.

Раніше ми розповідали, що Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки оголосило про новий пакет військової допомоги для України. Це 46-й пакет допомоги, наданий із запасів Міноборони США.

Нагадуємо, США вперше передадуть нашій країні бронебійні боєприпаси, які мають збіднений уран. Раніше щодо їхнього постачання було багато суперечок.