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В Пентагоні повідомили про надання Україні пакету допомоги на 600 млн доларів

7 вересня 2023 22:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Пентагоні повідомили про надання Україні пакету допомоги на 600 млн доларів
Снаряди, передані США для України. Фото: Defence Express
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Сполучені Штати Америки нададуть Україні військову допомогу на суму 600 млн доларів. Це допоможе посилити Сили оборони, які протистоять військам російських загарбників.

Про це повідомив Пентагон

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Новий пакет допомоги Україні

В Пентагоні повідомили, що до нового пакету увійдуть засоби ППО. Окрім того, значний ухил робиться в надання боєприпасів до зброї, яка вже є у розпорядженні України.

Загалом пакет допомоги включає:

  • обладнання для підтримки та інтеграції українських систем ППО;
  • додаткові боєприпаси HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 105 мм;
  • засоби радіоелектронної боротьби;
  • обладнання для розмінування.

Раніше ми розповідали, що Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки оголосило про новий пакет військової допомоги для України. Це 46-й пакет допомоги, наданий із запасів Міноборони США.

Нагадуємо, США вперше передадуть нашій країні бронебійні боєприпаси, які мають збіднений уран. Раніше щодо їхнього постачання було багато суперечок.

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