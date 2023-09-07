В Пентагоне сообщили о предоставлении Украине пакета помощи на 600 млн долларов

Снаряды переданы США для Украины. Фото: Defence Express

Соединенные Штаты Америки окажут Украине военную помощь на сумму 600 млн долларов. Это поможет усилить Силы обороны, противостоящие войскам российских захватчиков.

Об этом сообщил Пентагон.

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Новый пакет помощи Украине

В Пентагоне сообщили, что в новый пакет войдут средства ПВО. Кроме того, значительный уклон делается в предоставлении боеприпасов к оружию, уже имеющемуся в распоряжении Украины.

В целом пакет помощи включает:

оборудование для поддержки и интеграции украинских систем ПВО;

дополнительные боеприпасы HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 105 мм;

средства радиоэлектронной борьбы;

оборудование для разминирования.

Ранее мы говорили, что Министерство обороны Соединенных Штатов Америки объявило о новом пакете военной помощи для Украины. Это 46-й пакет помощи, предоставленный из запасов Минобороны США.

Напомним, США впервые передадут нашей стране бронебойные боеприпасы, которые имеют обедненный уран. Раньше по поводу их поставок было много споров.