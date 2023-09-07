Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Пентагоне сообщили о предоставлении Украине пакета помощи на 600 млн долларов arrow

В Пентагоне сообщили о предоставлении Украине пакета помощи на 600 млн долларов

7 сентября 2023 22:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Пентагоне сообщили о предоставлении Украине пакета помощи на 600 млн долларов
Снаряды переданы США для Украины. Фото: Defence Express
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Соединенные Штаты Америки окажут Украине военную помощь на сумму 600 млн долларов. Это поможет усилить Силы обороны, противостоящие войскам российских захватчиков.

Об этом сообщил Пентагон.

Читайте также:

Новый пакет помощи Украине

В Пентагоне сообщили, что в новый пакет войдут средства ПВО. Кроме того, значительный уклон делается в предоставлении боеприпасов к оружию, уже имеющемуся в распоряжении Украины.

В целом пакет помощи включает:

  • оборудование для поддержки и интеграции украинских систем ПВО;
  • дополнительные боеприпасы HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
  • средства радиоэлектронной борьбы;
  • оборудование для разминирования.

Ранее мы говорили, что Министерство обороны Соединенных Штатов Америки объявило о новом пакете военной помощи для Украины. Это 46-й пакет помощи, предоставленный из запасов Минобороны США.

Напомним, США впервые передадут нашей стране бронебойные боеприпасы, которые имеют обедненный уран. Раньше по поводу их поставок было много споров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз