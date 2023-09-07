В Пентагоне сообщили о предоставлении Украине пакета помощи на 600 млн долларов
Соединенные Штаты Америки окажут Украине военную помощь на сумму 600 млн долларов. Это поможет усилить Силы обороны, противостоящие войскам российских захватчиков.
Об этом сообщил Пентагон.
Новый пакет помощи Украине
В Пентагоне сообщили, что в новый пакет войдут средства ПВО. Кроме того, значительный уклон делается в предоставлении боеприпасов к оружию, уже имеющемуся в распоряжении Украины.
В целом пакет помощи включает:
- оборудование для поддержки и интеграции украинских систем ПВО;
- дополнительные боеприпасы HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
- средства радиоэлектронной борьбы;
- оборудование для разминирования.
Ранее мы говорили, что Министерство обороны Соединенных Штатов Америки объявило о новом пакете военной помощи для Украины. Это 46-й пакет помощи, предоставленный из запасов Минобороны США.
Напомним, США впервые передадут нашей стране бронебойные боеприпасы, которые имеют обедненный уран. Раньше по поводу их поставок было много споров.