Американский торговец оружием зарабатывает состояние в Украине: что о нем известно

Американский торговец оружием Марк Моралес (по центру). Фото: Global Ordnance в Facebook

Американский торговец Марк Моралес — один из важнейших поставщиков оружия в нашу страну. Пентагон имеет с его компанией Global Ordnance договоров почти на миллиард долларов, в частности это поставки боеприпасов.

Об этом пишет The New York Times.

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Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена передала Украине более 40 миллиардов долларов на помощь безопасности, среди которой современное оружие, а именно ракеты HIMARS и ракеты Patriot.

"Однако Пентагон также в значительной степени полагается на малоизвестных торговцев оружием, таких как Моралес, имеющие связи, необходимые для обеспечения боеприпасов, в основном низшего качества или советского калибра со всего мира", — говорится в сообщении.

Как Моралесу помогает украинский военный

Известно, что в свою компанию Моралес пригласил старшего сержанта ВСУ Владимира Койфмана, американца украинского происхождения. Он вступил в ряды украинской армии во время того, как Россия начала полномасштабное вторжение.

Американский торговец оружием платит ему за то, что сержант организует встречи со своими правительственными контактами.

Кроме того, Моралес взял на работу экс-советника министра обороны Украины Дениса Ванаша, которого уволили из-за подозрения во взяточничестве.

Сомнительные договоры с Минобороны Украины

Однако украинские антикоррупционные органы изучают компанию Моралеса. Причиной тому стало соглашение, которое было испорчено.

Сообщается, что в начале полномасштабной войны государственная компания "Укринмаш" заключила договоренность с продавцом из Египта сделку около 65 млн долларов на покупку почти 200 автомобилей. Затем соглашение не было доведено до конечного результата.

Позже компания Моралеса заключила контракт по поставке похожих авто по таким же ценам. Однако такая закупка отличалась тем, что Global Ordnance, а не государственная компания получала средства.

Замминистра обороны Владимир Гаврилов говорит, что технику доставили в хорошем состоянии. Он добавил, что антикоррупционные органы начали расследовать такое соглашение.

Правоохранители обратились с вопросами к Моралесу и Минобороны, санкционировавшим такой контракт. В украинском ведомстве заявили, что расследование было "свернуто", но антикоррупционеры не согласны с таким утверждением.

Напомним, Соединенные Штаты Америки окажут Украине военную помощь на сумму 600 млн долларов. Это поможет усилить Силы обороны, противостоящие войскам российских захватчиков.