Амстердам запустив рекламу, щоб зменшити кількість британських туристів: подробиці

Молоді туристи із Британії спричиняють чимало проблем для жителів Амстердама

В Амстердамі запустили рекламну кампанію, спрямовану на британців віком від 18 до 35 років, які вводять у пошук слова "паб", "дешевий готель", "холостяцька вечірка" тощо. У ній чоловіків закликають "триматися подалі" від Амстердама.

Про це пише BBC.

Що відомо

Столиця Нідерландів має репутацію найбільш ліберального міста Європи, через що туди часто їдуть британські туристи, аби легально покурити марихуану й відвідати секс-квартали. Однак їхня поведінка обурює місцевих, тому вони вирішили запустити рекламу, у якій поліція затримує чоловіка напідпитку, одягає йому кайданки і бере відбитки пальців.

Також у рекламі роблять акцент на ризиках, повʼязаних із надмірним вживанням алкоголю чи наркотиків, що призводить до хибного іміджевого сприйняття Амстердама.

Як відомо, британські туристичні агенції наперебій пропонують парубочі вихідні в Амстердамі, обіцяючи необмежену випивку, стриптиз, круїзи та відвідування кварталу "червоних ліхтарів", тоді як мешканці нідерландської столиці скаржаться на британців, які мочаться в громадських місцях та влаштовують пʼяні бійки.

Утім, критики назвали рекламу дискримінаційною і такою, що базується на несправедливих стереотипах про британців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Амстердама вирішила заборонити вживання марихуани на вулицях. Зокрема, заборона стосуватиметься "кварталу червоних ліхтарів" — традиційного центру легального секс-бізнесу.