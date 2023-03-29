Амстердам запустив рекламу, щоб зменшити кількість британських туристів: подробиці
В Амстердамі запустили рекламну кампанію, спрямовану на британців віком від 18 до 35 років, які вводять у пошук слова "паб", "дешевий готель", "холостяцька вечірка" тощо. У ній чоловіків закликають "триматися подалі" від Амстердама.
Про це пише BBC.
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Що відомо
Столиця Нідерландів має репутацію найбільш ліберального міста Європи, через що туди часто їдуть британські туристи, аби легально покурити марихуану й відвідати секс-квартали. Однак їхня поведінка обурює місцевих, тому вони вирішили запустити рекламу, у якій поліція затримує чоловіка напідпитку, одягає йому кайданки і бере відбитки пальців.
Також у рекламі роблять акцент на ризиках, повʼязаних із надмірним вживанням алкоголю чи наркотиків, що призводить до хибного іміджевого сприйняття Амстердама.
Як відомо, британські туристичні агенції наперебій пропонують парубочі вихідні в Амстердамі, обіцяючи необмежену випивку, стриптиз, круїзи та відвідування кварталу "червоних ліхтарів", тоді як мешканці нідерландської столиці скаржаться на британців, які мочаться в громадських місцях та влаштовують пʼяні бійки.
Утім, критики назвали рекламу дискримінаційною і такою, що базується на несправедливих стереотипах про британців.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Амстердама вирішила заборонити вживання марихуани на вулицях. Зокрема, заборона стосуватиметься "кварталу червоних ліхтарів" — традиційного центру легального секс-бізнесу.