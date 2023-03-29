Амстердам запустил рекламу, чтобы уменьшить количество британских туристов: подробности

Молодые туристы из Британии вызывают немало проблем для жителей Амстердама

В Амстердаме запустили рекламную кампанию, направленную на британцев в возрасте от 18 до 35 лет, которые вводят в поиск слова "паб", "дешевый отель", "холостяцкая вечеринка" и т.д. В ней мужчины призывают "держаться подальше" от Амстердама.

Об этом пишет BBC.

Что известно

Столица Нидерландов имеет репутацию самого либерального города Европы, поэтому туда часто едут британские туристы, чтобы легально покурить марихуану и посетить секс-кварталы. Однако их поведение возмущает местных, поэтому они решили запустить рекламу, в которой полиция задерживает подвыпившего мужчину, одевает ему наручники и берет отпечатки пальцев.

Также в рекламе делается акцент на рисках, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя или наркотиков, что приводит к ложному имиджевому восприятию Амстердама.

Как известно, британские туристические агентства наперебой предлагают мальчишники выходные в Амстердаме, обещая неограниченную выпивку, стриптиз, круизы и посещение квартала "красных фонарей", тогда как жители нидерландской столицы жалуются на британцев, которые мочатся в общественных местах и устраивают пьяные потасовки.

Впрочем, критики назвали рекламу дискриминационной и базирующейся на несправедливых стереотипах о британцах.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Амстердама решили запретить употребление марихуаны на улицах. В частности, запрет будет касаться "квартала красных фонарей" — традиционного центра легального секс-бизнеса.