Амстердам запустил рекламу, чтобы уменьшить количество британских туристов: подробности
В Амстердаме запустили рекламную кампанию, направленную на британцев в возрасте от 18 до 35 лет, которые вводят в поиск слова "паб", "дешевый отель", "холостяцкая вечеринка" и т.д. В ней мужчины призывают "держаться подальше" от Амстердама.
Об этом пишет BBC.
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Что известно
Столица Нидерландов имеет репутацию самого либерального города Европы, поэтому туда часто едут британские туристы, чтобы легально покурить марихуану и посетить секс-кварталы. Однако их поведение возмущает местных, поэтому они решили запустить рекламу, в которой полиция задерживает подвыпившего мужчину, одевает ему наручники и берет отпечатки пальцев.
Также в рекламе делается акцент на рисках, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя или наркотиков, что приводит к ложному имиджевому восприятию Амстердама.
Как известно, британские туристические агентства наперебой предлагают мальчишники выходные в Амстердаме, обещая неограниченную выпивку, стриптиз, круизы и посещение квартала "красных фонарей", тогда как жители нидерландской столицы жалуются на британцев, которые мочатся в общественных местах и устраивают пьяные потасовки.
Впрочем, критики назвали рекламу дискриминационной и базирующейся на несправедливых стереотипах о британцах.
Напомним, ранее сообщалось, что власти Амстердама решили запретить употребление марихуаны на улицах. В частности, запрет будет касаться "квартала красных фонарей" — традиционного центра легального секс-бизнеса.