Аналітики розповіли, як відреагували російські блогери на усунення Суровікіна з посади

Російський генерал Сергій Суровікін. Фото: росЗМІ

Останніми днями ширилися чутки, що Міноборони Росії офіційно звільнило з посади командувача Повітряно-космічними силами Росії (ВКС) генерала Сергія Суровікіна. Втім, в середовищі російських військових блогерів ця новина не викликала ажіотажу.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Російські блогери реагують на усунення Суровікіна

Усунення генерала армії Сергія Суровікіна з посади командувача Повітряно-космічними силами Росії (ВКС) викликало стриману реакцію серед російських військових блогерів.

"Російський опозиційний журналіст Олексій Венідіктов 22 серпня заявив, що Міноборони РФ видало наказ про звільнення Суровікіна з посади командувача ВКС. Російська журналістка Ксенія Собчак заявила, що 18 серпня Міноборони РФ видало закритий наказ про звільнення Суровікіна", — описують аналітики ISW не надто бурхливу реакцію блогерів.

В Інституті додали, що декілька російських військових аналітиків стверджували, що новина про нібито звільнення Суровікіна не нова і нічого не змінює. Вони наголосили, що російська влада усунула Суровікіна від виконання обов'язків відразу після заколоту Пригожина 24 червня.

Раніше ми писали, що генерал Сергій Суровікін звільнений з посади командувача Повітряно-космічними силами РФ. Водочас його залишили у розпорядженні Міноборони РФ.

Нагадаємо, раніше британська розвідка, звернувши увагу на появу в телевізійному ефірі разом із головою генштабу РФ Валерієм Герасимовим заступника Суровікіна генерал-полковника Віктора Афзалова, наголосила, що таким чином у Кремлі маскують усунення опального генерала, який мав дружні стосунки з бунтівником Євгеном Прігожиним.