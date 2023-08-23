Аналитики рассказали, как отреагировали российские блогеры на отстранение Суровикина от должности

Российский генерал Сергей Суровикин. Фото: росСМИ

В последние дни ходили слухи, что Минобороны РФ официально уволило с должности командующего Воздушно-космическими силами России (ВКС) генерала Сергея Суровикина. Впрочем, в среде российских военных блогеров эта новость не вызвала ажиотажа.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

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Устранение генерала армии Сергея Суровикина с должности командующего Воздушно-космическими силами России (ВКС) вызвало сдержанную реакцию среди российских военных блогеров.

"Российский оппозиционный журналист Алексей Венедиктов 22 августа заявил, что Минобороны РФ издало приказ об увольнении Суровикина с должности командующего ВКС. Российская журналистка Ксения Собчак заявила, что 18 августа Минобороны РФ издало закрытый приказ об увольнении Суровикина", — описывают аналитики блогеров.

В Институте добавили, что несколько российских военных аналитиков утверждали, что новость о якобы увольнении Суровикина не нова и ничего не меняет. Они подчеркнули, что российские власти отстранили Суровикина от исполнения обязанностей сразу после мятежа Пригожина 24 июня.

Ранее мы писали, что генерал Сергей Суровикин уволен с должности командующего Воздушно-космическими силами РФ. В то же время его оставили в распоряжении Минобороны РФ.

Напомним, ранее британская разведка, обратив внимание на появление в телевизионном эфире вместе с главой генштаба РФ Валерием Герасимовым заместителя Суровикина генерал-полковника Виктора Афзалова, подчеркнула, что таким образом в Кремле маскируют устранение опального генерала, имевшего дружеские отношения с мятежником Евгением Пригожиным.