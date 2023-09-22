Провідний китайський університет скасував тести з англійської мови для своїх студентів

Студенти китайського університету. Фото: Google.com

Один з найкращих університетів Китаю, Сіаньський університет Цзяотун, вилучив іспит з англійської мови зі своїх дипломних вимог. Це повідомлення викликало резонанс у соціальних мережах на тлі тенденції щодо зниження важливості англійської мови у практиці китайських освітніх установ.

Про це пише CNN.

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Згідно повідомлення, що з’явилося в середу, Сіаньський університет Цзяотун у провінції Шеньсі підтвердив, що студентам більше не потрібно буде здавати загальнонаціональний стандартизований іспит з англійської мови. Також скасовуються будь-які інші іспити з англійської мови, щоб отримати ступінь бакалавра.

Як пише CNN, заява університету про скасування іспитів з англійської мови викликало палке пожвавлення в місцевому суспільстві. Популярна соціальна мережа Weibo заповнюється новими коментарями від своїх користувачів, які обговорюють тему зменшення важливості англійської мови серед освітніх установ Китаю.

"З розвитком Китаю англійська мова вже не є такою важливою", — йдеться у дописі на Weibo від націоналістичного впливового діяча з 6 мільйонами підписників в Інтернеті. "Настала черга для іноземців вивчати китайську мову", — додав він.

"Це смішно, що академічні ступені китайців потрібно підтверджувати іноземною мовою (тестом)", — йдеться в іншому коментарі.

До речі, пониження рейтингу відбулося в той момент, коли Китай стає більш націоналістичним і закритим під керівництвом Сі, зауважує американське видання. Наразі керівництво закликає країну зміцнити "культурну довіру" та зменшити "вплив Заходу".

Практика відмови від іспитів з англійської мови не нова. У Шанхаї, найбільш космополітичному місті Китаю, влада у 2021 році заборонила початковим школам проводити випускні іспити з англійської мови, мотивуючи це необхідністю полегшити академічне навантаження на учнів. Деякі законодавці та урядові радники час від часу пропонують вилучити англійську як основний предмет у школах, а також зі вступних іспитів до університетів країни.

В той же час, через протоку в Тайвані, навпаки — місцевий уряд розгорнув план щодо двомовного острова, який планується виконати до 2030 року.

Раніше ми писали, що Китай останніми роками стикається з критичною нестачею робочих місць для випускників університетів. Це повʼязано зі стрімким розвитком освіти в країні і регуляторними обмеженнями у галузях, якими найбільше цікавиться молодь.

Слід також згадати ексклюзивне інтервʼю Новини.LIVE з екскерівником апарату голови республіканців Стівеном Муром. Колишній республіканець вважає, що майбутні президентські вибори в США вирішуватимуть подальшу долю коаліції з підтримки України. Якщо коаліція ослабне, Китай може спробувати захопити Тайвань.