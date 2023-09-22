Ведущий китайский университет отменил тесты по английскому языку для своих студентов

Студенты из китайского университета. Фото: Google.com

Один из лучших университетов Китая, Сианьский университет Цзяотун, отменил экзамен по английскому языку по своим дипломным требованиям. Это сообщение вызвало резонанс в социальных сетях на фоне тенденции снижения важности английского языка в практике китайских образовательных учреждений.

Об этом пишет CNN.

Читайте также:

Китайский университет больше не требует от студентов сдавать экзамен по английскому языку

Согласно появившемуся в среду сообщению, Сианьский университет Цзяотун в провинции Шэньси подтвердил, что студентам больше не нужно будет сдавать общенациональный стандартизированный экзамен по английскому языку. Также отменяются любые другие экзамены по английскому языку, чтобы получить степень бакалавра.

Как пишет CNN, заявление университета об отмене экзаменов по английскому языку вызвало пылкое оживление в местном обществе. Популярная социальная сеть Weibo заполняется новыми комментариями от своих пользователей, обсуждающих тему уменьшения важности английского языка среди образовательных учреждений Китая.

"С развитием Китая английский язык уже не так важен", — говорится в сообщении на Weibo от националистического влиятельного деятеля с 6 миллионами подписчиков в Интернете. "Настал черед для иностранцев изучать китайский язык", — добавил он.

"Это смешно, что академические ступени китайцев нужно подтверждать на иностранном языке (тестом)", — говорится в другом комментарии.

Кстати, понижение рейтинга произошло в тот момент, когда Китай становится более националистическим и закрытым под руководством Си, отмечает американское издание. В настоящее время руководство призывает страну укрепить "культурное доверие" и снизить "влияние Запада".

Практика отказа от экзаменов по английскому языку не нова. В Шанхае, самом космополитическом городе Китая, власти в 2021 году запретили начальным школам проводить выпускные экзамены по английскому языку, мотивируя это необходимостью облегчить академическую нагрузку на учащихся. Некоторые законодатели и правительственные советники время от времени предлагают изъять английский как основной предмет в школах, а также вступительные экзамены в университеты страны.

В то же время, через пролив в Тайване, наоборот — местное правительство развернуло план по двуязычному острову, который планируется выполнить до 2030 года.

Ранее мы писали, что Китай в последние годы сталкивается с критической нехваткой рабочих мест для выпускников университетов. Это связано с стремительным развитием образования в стране и регуляторными ограничениями в отраслях, которыми больше всего интересуется молодежь.

Следует также упомянуть эксклюзивное интервью Новини.LIVE с экс-руководителем аппарата главы республиканцев Стивеном Муром. Бывший республиканец считает, что предстоящие президентские выборы в США будут решать дальнейшую судьбу коалиции по поддержке Украины. Если коалиция ослабнет, Китай может попытаться захватить Тайвань.