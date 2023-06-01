У Китаї дефіцит робочих місць для молоді

Церемонія вручення дипломів випускникам у місті Ухань, Китай. Фото: REUTERS

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Китай останніми роками стикається з критичною нестачею робочих місць для випускників університетів. Це повʼязано зі стрімким розвитком освіти в країні і регуляторними обмеженнями у галузях, якими найбільше цікавиться молодь.

Про це повідомляє видання REUTERS.

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Система вищої освіти Китаю стрімко розвивається, що призводить до значного зростання кількості випускників щороку.

Разом з тим зростає рівень безробіття серед молоді. У квітні він сягнув рекордних 20,4%. А цього літа мають випуститись ще 11,58 мільйона випускників університетів.

"Освіта в Китаї випереджала економіку, а це означає, що було видано більше дипломів, ніж потрібно для економіки, що базується на виробництві. Існує велика невідповідність між очікуваннями та реальними економічними обставинами", — сказав Кейю Цзінь, автор книги "Новий Китай", яка документує економічне піднесення країни.

Ринок праці в Китаї також характеризується жорсткою конкуренцією, з обмеженою кількістю престижних вакансій. До того ж, найбільш популярні серед молодих китайських випускників галузі праці, такі як технології, освіта, нерухомість і фінанси, в останні роки зіткнулися з регуляторними обмеженнями. Деякі з них були скасовані, але бізнес настрої відновлюються повільно: приватні інвестиції зросли лише на 0,4% у січні-квітні, а державні — на 9,4%.

Неможливість знайти роботу у престижних галузях змушує випускників йти працювати в сферу обслуговування та туризму, мало заробляючи та не здобуваючи необхідний досвід. Це викликає зневіру, розчарування та відчуття змарнованого потенціалу у наступного покоління китайців, а також поглиблює соціальну та економічну нерівність у суспільстві.

Що робить уряд

Тим часом державні ЗМІ Китаю все більше наголошують на тому, що випускникам потрібно "закатати руками" і боротись з труднощами самостійно. А президент Сі Цзіньпін вже неодноразово закликав студентів "шукати труднощів", розповідаючи як важко було йому самому під час Культурної революції.

Президент Китаю Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS/Florence Lo

Однак це зовсім не резонує сучасній молоді країни.

Тож Пекін закликав державні підприємства набирати більше молоді і почав розширювати професійно-технічні училища, щоб заповнити дефіцит кадрів на передових виробництвах. Деякі місцеві органи влади, в тому числі Шанхай, навіть пропонують субсидії на працевлаштування для фірм, які наймають випускників 2023 року.

Нагадаємо, у Китаї за останні пʼять років кількість засуджених громадян зросла на 12%.