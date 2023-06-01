У Китаї дефіцит робочих місць для молоді
Китай останніми роками стикається з критичною нестачею робочих місць для випускників університетів. Це повʼязано зі стрімким розвитком освіти в країні і регуляторними обмеженнями у галузях, якими найбільше цікавиться молодь.
Про це повідомляє видання REUTERS.
Деталі
Система вищої освіти Китаю стрімко розвивається, що призводить до значного зростання кількості випускників щороку.
Разом з тим зростає рівень безробіття серед молоді. У квітні він сягнув рекордних 20,4%. А цього літа мають випуститись ще 11,58 мільйона випускників університетів.
"Освіта в Китаї випереджала економіку, а це означає, що було видано більше дипломів, ніж потрібно для економіки, що базується на виробництві. Існує велика невідповідність між очікуваннями та реальними економічними обставинами", — сказав Кейю Цзінь, автор книги "Новий Китай", яка документує економічне піднесення країни.
Ринок праці в Китаї також характеризується жорсткою конкуренцією, з обмеженою кількістю престижних вакансій. До того ж, найбільш популярні серед молодих китайських випускників галузі праці, такі як технології, освіта, нерухомість і фінанси, в останні роки зіткнулися з регуляторними обмеженнями. Деякі з них були скасовані, але бізнес настрої відновлюються повільно: приватні інвестиції зросли лише на 0,4% у січні-квітні, а державні — на 9,4%.
Неможливість знайти роботу у престижних галузях змушує випускників йти працювати в сферу обслуговування та туризму, мало заробляючи та не здобуваючи необхідний досвід. Це викликає зневіру, розчарування та відчуття змарнованого потенціалу у наступного покоління китайців, а також поглиблює соціальну та економічну нерівність у суспільстві.
Що робить уряд
Тим часом державні ЗМІ Китаю все більше наголошують на тому, що випускникам потрібно "закатати руками" і боротись з труднощами самостійно. А президент Сі Цзіньпін вже неодноразово закликав студентів "шукати труднощів", розповідаючи як важко було йому самому під час Культурної революції.
Однак це зовсім не резонує сучасній молоді країни.
Тож Пекін закликав державні підприємства набирати більше молоді і почав розширювати професійно-технічні училища, щоб заповнити дефіцит кадрів на передових виробництвах. Деякі місцеві органи влади, в тому числі Шанхай, навіть пропонують субсидії на працевлаштування для фірм, які наймають випускників 2023 року.
Нагадаємо, у Китаї за останні пʼять років кількість засуджених громадян зросла на 12%.