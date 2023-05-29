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У Китаї за п'ять років кількість засуджених громадян зросла на 12%

29 травня 2023 08:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Китаї за п'ять років кількість засуджених громадян зросла на 12%
Китайська поліція біля будівлі суду. Фото: Reuters/Florence Lo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

За останні п’ять років кількість засуджених у китайських судах зросла на 12%. При цьому відсоток покарань за тяжкі злочини за цей же період зменшився на третину.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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За п’ять років, до 2022 року, в Китаї були притягнуті до відповідальності через суди 8,3 мільйона осіб.

Це на 12% більше, ніж за попередній п’ятирічний період.

Разом з тим, на 20% за цей же період у Китаї зросла кількість протестів проти судових рішень.

Злочини в інтернеті

За словами колишнього керівника Верховної народної прокуратури КНР Чжана Цзюня, кількість засуджених за насильницькі злочини зменшилася на 31%.

Зате на 43% зросла кількість судових рішень щодо злочинів у мережі Інтернет — йдеться, зокрема, про азартні ігри, шахрайство та поширення непристойних матеріалів.

Переслідування дисидентів

Разом з тим, видання наголосило, що під керівництвом Сі Цзіньпіна китайська влада почала більше займатися імовірними злочинами проти національної та громадської безпеки.

Йдеться про переслідування правозахисників, дисидентів та протестувальників.

Нагадаємо, що у Китаї видалили близько 1,5 мільйона повідомлень у соцмережах в рамках боротьби із "дезінформацією".

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