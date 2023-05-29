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В Китае за пять лет количество осужденных граждан выросло на 12%

29 мая 2023 08:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Китае за пять лет количество осужденных граждан выросло на 12%
Китайская полиция возле здания суда. Фото: Reuters/Florence Lo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

За последние пять лет количество осужденных в китайских судах выросло на 12%. При этом процент наказаний за тяжкие преступления за этот же период снизился на треть.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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За пять лет, к 2022 году, в Китае было привлечено к ответственности через суды 8,3 миллиона человек.

Это на 12% больше, чем за предыдущий пятилетний период.

Вместе с тем на 20% за этот же период в Китае возросло количество протестов против судебных решений.

Преступления в интернете

По словам бывшего руководителя Верховной народной прокуратуры КНР Чжана Цзюня, количество осужденных за насильственные преступления уменьшилось на 31%.

Зато на 43% возросло количество судебных решений по преступлениям в сети Интернет — речь идет, в частности, об азартных играх, мошенничестве и распространении непристойных материалов.

Преследование диссидентов

Вместе с тем, издание подчеркнуло, что под руководством Си Цзиньпина китайские власти стали больше заниматься вероятными преступлениями против национальной и общественной безопасности.

Речь идет о преследовании правозащитников, диссидентов и протестующих.

Напомним, что в Китае удалили около 1,5 миллиона сообщений в соцсетях в рамках борьбы с "дезинформацией".

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