В Китае дефицит рабочих мест для молодежи

Церемония вручения дипломов выпускникам в городе Ухань, Китай. Фото: REUTERS

Мария Кагал Редактор международного отдела

Китай в последние годы сталкивается с критической нехваткой рабочих мест для выпускников университетов. Это связано с стремительным развитием образования в стране и регуляторными ограничениями в отраслях, которыми больше всего интересуется молодежь.

Об этом сообщает издание REUTERS.

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Система высшего образования Китая стремительно развивается, что приводит к значительному росту числа ежегодно выпускников.

Вместе с тем, растет уровень безработицы среди молодежи. В апреле он достиг рекордных 20,4%. А этим летом должно выпуститься еще 11,58 миллиона выпускников университетов.

"Образование в Китае опережало экономику, а это значит, что было выдано больше дипломов, чем нужно для базирующейся на производстве экономики. Существует большое несоответствие между ожиданиями и реальными экономическими обстоятельствами", — сказал Кейю Цзинь, автор книги "Новый Китай", которая документирует экономический подъем страны.

Рынок труда в Китае также характеризуется жесткой конкуренцией с ограниченным количеством престижных вакансий. К тому же наиболее популярные среди молодых китайских выпускников отрасли труда, такие как технологии, образование, недвижимость и финансы, в последние годы столкнулись с регуляторными ограничениями. Некоторые из них были упразднены, но бизнес настроения возобновляются медленно: частные инвестиции выросли всего на 0,4% в январе-апреле, а государственные – на 9,4%.

Невозможность найти работу в престижных отраслях заставляет выпускников идти в сферу обслуживания и туризма, мало зарабатывая и не приобретая необходимый опыт. Это вызывает уныние, разочарование и чувство упущенного потенциала у следующего поколения китайцев, а также углубляет социальное и экономическое неравенство в обществе.

Что делает правительство

Тем временем государственные СМИ Китая все больше подчеркивают, что выпускникам нужно "закатать руками" и бороться с трудностями самостоятельно. А президент Си Цзиньпин уже неоднократно призывал студентов "искать трудности", рассказывая, как трудно было ему самому во время Культурной революции.

Президент Китая Си Цзиньпин. Фото: REUTERS/Florence Lo

Однако это совсем не резонирует современной молодежи страны.

Пекин призвал государственные предприятия набирать больше молодежи и начал расширять профессионально-технические училища, чтобы восполнить дефицит кадров на передовых производствах. Некоторые местные органы власти, в том числе Шанхай, даже предлагают субсидии на трудоустройство для фирм, нанимающих выпускников в 2023 году.

Напомним, в Китае за последние пять лет количество осужденных граждан выросло на 12%.