В Китае дефицит рабочих мест для молодежи
Китай в последние годы сталкивается с критической нехваткой рабочих мест для выпускников университетов. Это связано с стремительным развитием образования в стране и регуляторными ограничениями в отраслях, которыми больше всего интересуется молодежь.
Об этом сообщает издание REUTERS.
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Система высшего образования Китая стремительно развивается, что приводит к значительному росту числа ежегодно выпускников.
Вместе с тем, растет уровень безработицы среди молодежи. В апреле он достиг рекордных 20,4%. А этим летом должно выпуститься еще 11,58 миллиона выпускников университетов.
"Образование в Китае опережало экономику, а это значит, что было выдано больше дипломов, чем нужно для базирующейся на производстве экономики. Существует большое несоответствие между ожиданиями и реальными экономическими обстоятельствами", — сказал Кейю Цзинь, автор книги "Новый Китай", которая документирует экономический подъем страны.
Рынок труда в Китае также характеризуется жесткой конкуренцией с ограниченным количеством престижных вакансий. К тому же наиболее популярные среди молодых китайских выпускников отрасли труда, такие как технологии, образование, недвижимость и финансы, в последние годы столкнулись с регуляторными ограничениями. Некоторые из них были упразднены, но бизнес настроения возобновляются медленно: частные инвестиции выросли всего на 0,4% в январе-апреле, а государственные – на 9,4%.
Невозможность найти работу в престижных отраслях заставляет выпускников идти в сферу обслуживания и туризма, мало зарабатывая и не приобретая необходимый опыт. Это вызывает уныние, разочарование и чувство упущенного потенциала у следующего поколения китайцев, а также углубляет социальное и экономическое неравенство в обществе.
Что делает правительство
Тем временем государственные СМИ Китая все больше подчеркивают, что выпускникам нужно "закатать руками" и бороться с трудностями самостоятельно. А президент Си Цзиньпин уже неоднократно призывал студентов "искать трудности", рассказывая, как трудно было ему самому во время Культурной революции.
Однако это совсем не резонирует современной молодежи страны.
Пекин призвал государственные предприятия набирать больше молодежи и начал расширять профессионально-технические училища, чтобы восполнить дефицит кадров на передовых производствах. Некоторые местные органы власти, в том числе Шанхай, даже предлагают субсидии на трудоустройство для фирм, нанимающих выпускников в 2023 году.
Напомним, в Китае за последние пять лет количество осужденных граждан выросло на 12%.