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Антисеміти у Німеччині — міністр юстиції попередив іммігрантів про наслідки

30 жовтня 2023 08:55
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Антисеміти у Німеччині — міністр юстиції попередив іммігрантів про наслідки
Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман. Фото: із соцмереж
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Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман попередив іммігрантів про відповідні наслідки, які демонструють антисемітські настрої. Якщо суд встановить наявність таких мотивів, "винний більше не зможе стати громадянином Німеччини.

Про це пише DW.

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Бушман заявив, що німецький уряд вживає запобіжних заходів проти натуралізації антисемітів. За його словами, органи, що займаються питаннями натуралізації, повинні в майбутньому "розслідувати навіть такі дрібні правопорушення, як образа, щоб визначити, чи не були ці дії вчинені з антисемітських мотивів".

"Якщо суддя встановить наявність таких мотивів, винний більше не зможе стати громадянином Німеччини", — наголосив  міністр юстиції.

Окрім того, він додав, що уряд також повинен враховувати наслідки передбачені законом про перебування в країні і для тих осіб, які не мають німецького паспорта. Він переконаний, що на Німеччині лежить історична відповідальність.

"Ніколи більше євреї в Німеччині не повинні ставати жертвами терору і переслідувань. Проти тих, хто це не поважає, ми повинні діяти з усією суворістю", — заявив Бушман. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в уряді Німеччини планують змінити правила щодо депортації біженців з країни. В середу, 25 жовтня, вже було ухвалено відповідний законопроєкт. 

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