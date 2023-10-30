Антисемиты в Германии — министр юстиции предупредил иммигрантов о последствиях

Министр юстиции Германии Марко Бушман. Фото: из соцсетей

Министр юстиции Германии Марко Бушман предупредил иммигрантов о последствиях, демонстрирующих антисемитские настрои. Если суд установит наличие таких мотивов, виновный больше не сможет стать гражданином Германии.

Об этом пишет DW.

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Бушман заявил, что немецкое правительство принимает меры предосторожности против натурализации антисемитов. По его словам, органы, занимающиеся вопросами натурализации, должны в будущем "расследовать даже такие мелкие правонарушения, как оскорбление, чтобы определить, не были ли эти действия совершены по антисемитским мотивам".

"Если судья установит наличие таких мотивов, виновный больше не сможет стать гражданином Германии", — подчеркнул министр юстиции.

Кроме того, он добавил, что правительство также должно учитывать последствия предусмотренные законом о пребывании в стране и для лиц, не имеющих немецкого паспорта. Он убежден, что в Германии лежит историческая ответственность.

"Никогда больше евреи в Германии не должны становиться жертвами террора и преследований. Против тех, кто это не уважает, мы должны действовать со всей строгостью", — заявил Бушман.

Напомним, недавно мы писали, что в правительстве Германии планируют изменить правила депортации беженцев из страны. В среду, 25 октября, уже был принят соответствующий законопроект.