Антисемітський бунт у Росії — у дагестанський аеропорт стягують спецпризначенців

До аеропорту прибули сили спецпризначення. Фото: Скриншот

УДагестані учасники антиізраїльських демонстрацій силою увірвалися до аеропорту в пошуках громадян Ізраїлю. На місце прибувають війська спецпризначення.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Погром в аеропорту Махачкали

В аеропорту Махачкали натовп шукає громадян Ізраїлю, виламуючи двері та полохаючи персонал.

На летовище прибули також сили спецпризначення. Однак це не завадило дагестанцям перевіряти паспорти у пасажирів машин, що виїжджають з аеропорту. Протестувальники шукають людей, які прилетіли з Ізраїлю.

Варто зазначити, що кількість погромників постійно зростає.

Також повідомляється, що на цю мить аеропорт в Махачкалі припинив прийняття і відправлення літаків. Таку інформацію поширив канал "Авиационная антресоль".

Раніше ми повідомляли, що у Дагестані розлючений натовп дагестанців зносить огорожу в аеропорту Махачкали. Натовп погромників вже пробрався в один із терміналів.