Антисемітський бунт у Росії — у дагестанський аеропорт стягують спецпризначенців
УДагестані учасники антиізраїльських демонстрацій силою увірвалися до аеропорту в пошуках громадян Ізраїлю. На місце прибувають війська спецпризначення.
Про це повідомляють росЗМІ.
Погром в аеропорту Махачкали
В аеропорту Махачкали натовп шукає громадян Ізраїлю, виламуючи двері та полохаючи персонал.
На летовище прибули також сили спецпризначення. Однак це не завадило дагестанцям перевіряти паспорти у пасажирів машин, що виїжджають з аеропорту. Протестувальники шукають людей, які прилетіли з Ізраїлю.
Варто зазначити, що кількість погромників постійно зростає.
Також повідомляється, що на цю мить аеропорт в Махачкалі припинив прийняття і відправлення літаків. Таку інформацію поширив канал "Авиационная антресоль".
Раніше ми повідомляли, що у Дагестані розлючений натовп дагестанців зносить огорожу в аеропорту Махачкали. Натовп погромників вже пробрався в один із терміналів.
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