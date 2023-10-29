Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Антисемітський бунт у Росії — у дагестанський аеропорт стягують спецпризначенців arrow

Антисемітський бунт у Росії — у дагестанський аеропорт стягують спецпризначенців

29 жовтня 2023 20:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Антисемітський бунт у Росії — у дагестанський аеропорт стягують спецпризначенців
До аеропорту прибули сили спецпризначення. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

УДагестані учасники антиізраїльських демонстрацій силою увірвалися до аеропорту в пошуках громадян Ізраїлю. На місце прибувають війська спецпризначення.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Погром в аеропорту Махачкали

В аеропорту Махачкали натовп шукає громадян Ізраїлю, виламуючи двері та полохаючи персонал.

На летовище прибули також сили спецпризначення. Однак це не завадило дагестанцям перевіряти паспорти у пасажирів машин, що виїжджають з аеропорту. Протестувальники шукають людей, які прилетіли з Ізраїлю.

Варто зазначити, що кількість погромників постійно зростає.

Також повідомляється, що на цю мить аеропорт в Махачкалі припинив прийняття і відправлення літаків. Таку інформацію поширив канал "Авиационная антресоль".

Раніше ми повідомляли, що у Дагестані розлючений натовп дагестанців зносить огорожу в аеропорту Махачкали. Натовп погромників вже пробрався в один із терміналів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини - 80x80

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

Актуальне по темі