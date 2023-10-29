В российском Дагестане вспыхнул бунт против беженцев из Израиля

Протесты в Дагестане. Фото: российские телеграм-каналы

В Дагестане прошла антисемитская акция. Там угрожали "по-взрослому" встретить рейс из Тель-Авива. Там можно было услышать призывы уничтожать евреев. Поэтому самолет приземлился на запасном аэродроме возле Махачкалы.

Об этом сообщает издание "Медуза".

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В свою очередь в иудейской общине Дагестана сообщили, что не могут исключать эвакуацию евреев из региона из-за антисемистских акций.

Какая ситуация в регионе

В то же время, по словам представителя главного раввината России в Дагестане Овадья Исакова, ситуация в регионе "очень тяжелая".

"Одна женщина обратилась за помощью к участковому, а тот сказал: "Ну, вы же видите, что вы делаете с их детьми там". Она пыталась объяснить, что ХАМАС делает, но для участкового все наоборот. Весь мир перевернут для него и всех других", — отметил он, передает издание "Подъем".

Исаков отметил, что не может не рассматривать вариант срочной эвакуации евреев из Дагестана, но он пока не знает, куда поехали 300-400 семей, ведь в РФ сегодня евреям повсюду грозит опасность.

"Я себя в безопасности не чувствую, хотя синагогу охраняют, есть патрулирование, но случай с участковым показывает, что никакой безопасности нет и в любое время можно ожидать чего-то хуже", — добавил представитель главного раввината России в Дагестане.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Медуза — LIVE"

Отношение местных жителей к гражданам Израиля

Также сообщается, что в Хасавюрте гражданам Израиля запретили жить в отеле. На северном Кавказе тоже проходят подобные акции.

Кроме того, местные СМИ распространили видео, на котором можно увидеть, как человек, похожий на гражданина Израиля, идет возле гостиницы. Через несколько часов возле "Фламинго" (возможное название отеля) собрались люди, требовавшие от гостей подойти к окнам. Когда те отказались, то группа людей начала забрасывать их камнями.

"Как пишет "Кавказский узел", приехавшие на место полицейские разрешили нескольким участникам акции зайти в отель, чтобы убедиться, что граждан Израиля там нет. После этого толпа разошлась. Возле отеля повесили объявление о том, что вход израильтянам туда запрещен, сообщил телеграмм-канал "ЧП Кавказ", — добавили в издании.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Медуза — LIVE"

Напомним, ранее в Турции прошла миллионная демонстрация в поддержку Палестины. На нее вертолетом прибыл президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.