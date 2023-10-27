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ХАМАС атакував Тель-Авів — ракета влучила у багатоповерховий будинок

27 жовтня 2023 14:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ХАМАС атакував Тель-Авів — ракета влучила у багатоповерховий будинок
Наслідки обстрілу Тель-Авіва 7 жовтня. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У п'ятницю, 27 жовтня, ісламський рух ХАМАС завдав ракетного удару по Ізраїлю. Зокрема, у Тель-Авіві одна з ракет потрапила у багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомляє Нaaretz

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У повідомленні йдеться, що в Тель-Авіві ракета вдарила по житловому комплексу, через що троє людей отримали травми.

За інформацією від MDA, молодого 20-річного чоловіка було доставлено до шпиталю Іхілов із пошкодженнями голови середнього ступеня складності та множинними ранами.

Травми двох інших жертв виявилися менш серйозними, їх лікують на місці події. Згідно з розповідями свідків, житловий блок "здригнувся" від удару ракети, після чого почалася сильна пожежа.

Нагадаємо, що наразі бойовики ХАМАС тримають у заручниках 224 особи. Вони перебувають у секторі Гази. Зазначається, що раніше було відомо про 222 бранців.

Крім того, ЦАХАЛ надав пресі відеоматеріали без цензури, зафіксовані бойовиками ХАМАС під час атак на Ізраїль. Фільм тривалістю 43 хвилини демонструє агресію, яку терористи використовували проти громадян Ізраїлю.

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