ХАМАС атаковал Тель-Авив — ракета попала в многоэтажный дом

Последствия обстрела Тель-Авива 7 октября. Фото: росСМИ

В пятницу, 27 октября, исламское движение ХАМАС нанесло ракетный удар по Израилю. В частности, в Тель-Авива одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщает Нaaretz.

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В сообщении говорится, что в Тель-Авиве ракета ударила по жилому комплексу, из-за чего трое людей получили травмы.

По информации от MDA, молодой 20-летний мужчина был доставлен в госпиталь Ихилов с повреждениями головы средней степени тяжести и множественными ранами.

Травмы двух других жертв оказались менее серьезными, их лечат на месте происшествия. Согласно рассказам свидетелей, жилой блок "дрогнул" от удара ракеты, после чего начался сильный пожар.

Напомним, что в настоящее время боевики ХАМАС держат в заложниках 224 человека. Они находятся в секторе Газа. Отмечается, что ранее было известно о 222 пленниках.

Кроме того, ЦАХАЛ предоставил прессе видеоматериалы без цензуры, зафиксированные боевиками ХАМАС во время атак на Израиль. Фильм продолжительностью 43 минуты подробно демонстрирует агрессию, которую террористы использовали против граждан Израиля.