Ердоган зібрав мільйонний мітинг і погрожує визнати Ізраїль воєнним злочинцем

Ердоган виступає на пропалестинському мітингу. Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

У Туреччині відбувається мільйонна демонстрація на підтримку Палестини. На неї гелікоптером прибув президент країни Реджеп Тайїп Ердоган.

Про це сам очільник Туреччини написав у своєму Telegram.

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На вулиці Стамбулу вийшли сотні тисяч людей. За даними ЗМІ, на мітинг на гелікоптері прилетів і президент країни Ердоган.

"Ми оголосимо Ізраїль військовим злочинцем. Ми готуємось до цього", — заявив турецький лідер.

Також Ердоган наголосив, що Ізраїль не може здійснювати ніяких рішучих дій без підтримки своїх західних партнерів.

Мільйонний мітинг у Стамбулі. Фото: BNN.Network

"Ізраїль не може зробити ні кроку всупереч Заходу, і навіть якщо він спробує це зробити, він не зможе протриматися і трьох днів без підтримки Заходу", — вважає турецький лідер.

Також турецький лідер вважає, що західні союзники пожертвують Ізраїлем, коли це буде в їхніх інтересах.

"Всі знають, що Ізраїль — лише пішак у регіоні, яким доведеться пожертвувати, коли настане день", — заявив президент Туреччини.

Учасники пропалестинського мітингу в Стамбулі. Фото: Europe

Інші вислови Ердогана щодо Ізраїлю

"У нас немає проблем з державою Ізраїль, але ми ніколи не схвалювали звірства, які чинить Ізраїль і його стиль діяти, як організація, а не держава", — цитує Ердогана видання Anadolu.

Також Ердоган висловлював чітку підтримку ХАМАС і називав їх визволителями.

"ХАМАС — це не терористична організація, а група визволителів та моджахедів, які борються за захист своїх земель та громадян", — стверджує Ердоган.

Раніше ми розповідали, що ізраїльські танки і сухопутні війська в п'ятницю ввечері, 27 жовтня, увійшли в сектор Гази. У своєму Твіттер Israel Defense Forces показали кадри з місця подій.

Нагадуємо, що Ізраїль не приймає заклик Генасамблеї ООН до припинення вогню. Натомість збирається діяти так само, як світ діяв проти нацистів та "ІДІЛ".