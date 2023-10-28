Ердоган зібрав мільйонний мітинг і погрожує визнати Ізраїль воєнним злочинцем
У Туреччині відбувається мільйонна демонстрація на підтримку Палестини. На неї гелікоптером прибув президент країни Реджеп Тайїп Ердоган.
Про це сам очільник Туреччини написав у своєму Telegram.
В Стамбулі мітингують на підтримку Палестини
На вулиці Стамбулу вийшли сотні тисяч людей. За даними ЗМІ, на мітинг на гелікоптері прилетів і президент країни Ердоган.
"Ми оголосимо Ізраїль військовим злочинцем. Ми готуємось до цього", — заявив турецький лідер.
Також Ердоган наголосив, що Ізраїль не може здійснювати ніяких рішучих дій без підтримки своїх західних партнерів.
"Ізраїль не може зробити ні кроку всупереч Заходу, і навіть якщо він спробує це зробити, він не зможе протриматися і трьох днів без підтримки Заходу", — вважає турецький лідер.
Також турецький лідер вважає, що західні союзники пожертвують Ізраїлем, коли це буде в їхніх інтересах.
"Всі знають, що Ізраїль — лише пішак у регіоні, яким доведеться пожертвувати, коли настане день", — заявив президент Туреччини.
Інші вислови Ердогана щодо Ізраїлю
"У нас немає проблем з державою Ізраїль, але ми ніколи не схвалювали звірства, які чинить Ізраїль і його стиль діяти, як організація, а не держава", — цитує Ердогана видання Anadolu.
Також Ердоган висловлював чітку підтримку ХАМАС і називав їх визволителями.
"ХАМАС — це не терористична організація, а група визволителів та моджахедів, які борються за захист своїх земель та громадян", — стверджує Ердоган.
Раніше ми розповідали, що ізраїльські танки і сухопутні війська в п'ятницю ввечері, 27 жовтня, увійшли в сектор Гази. У своєму Твіттер Israel Defense Forces показали кадри з місця подій.
Нагадуємо, що Ізраїль не приймає заклик Генасамблеї ООН до припинення вогню. Натомість збирається діяти так само, як світ діяв проти нацистів та "ІДІЛ".
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