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Эрдоган собрал миллионный митинг и угрожает признать Израиль военным преступником

28 октября 2023 17:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Эрдоган собрал миллионный митинг и угрожает признать Израиль военным преступником
Эрдоган выступает на пропалестинском митинге. Фото: REUTERS/Dilara Senkaya
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Турции проходит миллионная демонстрация в поддержку Палестины. На нее вертолетом прибыл президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сам глава Турции написал в своем Telegram.

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На улицы Стамбула вышли сотни тысяч человек. По данным СМИ, на митинг на вертолете прилетел и президент страны Эрдоган.

"Мы объявим Израиль военным преступником. Мы готовимся к этому", — заявил турецкий лидер.

Также Эрдоган подчеркнул, что Израиль не может предпринимать никаких решительных действий без поддержки своих западных партнеров.

Митинг в Стамбуле в поддержку ХАМАС
Миллионный митинг в Стамбуле. Фото: BNN.Network

"Израиль не может сделать ни шагу вопреки Западу, и даже если он попытается это сделать, он не сможет продержаться и три дня без поддержки Запада", — считает турецкий лидер.

Также турецкий лидер считает, что западные союзники пожертвуют Израилем, когда это произойдет в их интересах.

"Все знают, что Израиль — лишь пешка в регионе, которой придется пожертвовать, когда придет день", — заявил президент Турции.

митинг
Участники пропалестинского митинга в Стамбуле. Фото: Европа

Другие заявления Эрдогана относительно Израиля

"У нас нет проблем с государством Израиль, но мы никогда не одобряли зверства, которые делает Израиль, и его стиль действовать как организация, а не государство", — цитирует Эрдогана издание Anadolu.

Также Эрдоган выражал четкую поддержку ХАМАС и называл их освободителями.

"ХАМАС — это не террористическая организация, а группа освободителей и моджахедов, борющихся за защиту своих земель и граждан", — утверждает Эрдоган.

Ранее мы говорили, что израильские танки и сухопутные войска в пятницу вечером, 27 октября, вошли в сектор Газа. В своем Твиттере Israel Defense Forces показали кадры с места событий.

Напомним, что Израиль не принимает призыв Генассамблеи ООН к прекращению огня. В то же время он собирается действовать так же, как мир действовал против нацистов и "ИГИЛ".

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