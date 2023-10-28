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Ізраїль відкинув заклик Генасамблеї ООН до припинення вогню

28 жовтня 2023 01:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ізраїль відкинув заклик Генасамблеї ООН до припинення вогню
Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ізраїль не приймає заклик Генасамблеї ООН до припинення вогню. Натомість збирається діяти так само, як світ діяв проти нацистів та "ІДІЛ".

Пр о це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен. Про це пише видання Тimesofisrael.  

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Заява Ізраїлю щодо резолюції Генасамблеї ООН

В Ізраїлі відреагували на ухвалену резолюцію Генасамблеї ООН.

"Ми категорично відкидаємо ганебний заклик ООН до припинення вогню. Ізраїль має намір діяти з ліквідації Хамаса так само, як світ діяв проти нацистів та ІДІЛ", — заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен.

Зауважимо, резолюція ООН закликає до припинення бойових дій у секторі Газа, звільнення усіх заручників, захисту мирних жителів, а також до забезпечення доставки гуманітарної допомоги до сектору.

Сорок п'ять країн утрималися, включаючи Україну.

"Це темний день для ООН і для людства", — сказав посол ООН Гілад Ердан, пообіцявши, що його країна використовуватиме "всі засоби" для боротьби з ХАМАС.

Реакція ХАМАС

Натомість ХАМАС вітає резолюцію ООН щодо припинення вогню в Газі закликає до її негайного виконання, в тому числі — до ввезення палива і гуманітарної допомоги для цивільних.

Міністерство закордонних справ Палестинської автономії також вітає резолюцію та заявляє, що в той час, як ізраїльська кампанія "досягає нового піку жорстокості", існує "тверда міжнародна позиція, яка відкидає безглузду агресію Ізраїлю".

Нагадаємо, збройні сили Ізраїлю вже перетнули кордон та зайшли у північну частину Сектора Газа. Місцеві повідомляють про рух військової техніки ЦАХАЛу.

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