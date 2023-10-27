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Резолюція Генасамблеї ООН щодо війни в Ізраїлі — як голосувала Україна

27 жовтня 2023 23:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Резолюція Генасамблеї ООН щодо війни в Ізраїлі — як голосувала Україна
Засідання Генеральної асамблеї ООН. Фото: Олександр Брамський/Суспільне
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Генеральна Асамблея ООН проголосувала за резолюцію, яка закликає до гуманітарного перемир'я у Секторі Гази. А далі — неодмінно має бути припинення бойових дій. 

Про це йдеться на сайті Генеральної асамблеї ООН.

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Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 

Генеральна асамблея ухвалила рішення щодо гуманітарного припинення вогню в Газі та інших заходів, спрямованих на розвʼязання гуманітарної кризи в регіоні.

Сама резолюція "закликає до негайного, міцного та безперервного гуманітарного перемир'я з подальшим припиненням бойових дій".

Варто відзначити, що Україна, Ірак, Туніс, Албанія, Сербія, Польща, Грузія та інші країни не проголосували за припинення вогню, підтримавши Ізраїль.

Табло голосування на Генасамблеї ООН
Результати голосування на Генасамблеї ООН. Фото: скриншот

Нагадаємо, Генсек ООН Антоніу Гутерріш знову закликав воюючі країни припинити вогонь на Близькому Сході. Також він просить звільнити всіх заручників та створити необхідні умови, щоб доставити гуманітарну допомогу до постраждалих. 

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