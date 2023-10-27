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Ізраїль оголосив про розширення наземної операції в секторі Гази

27 жовтня 2023 20:35
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Козюк Тетяна
редактор
Ізраїль оголосив про розширення наземної операції в секторі Гази
Війна між Ізраїлем та Палестиною. Фото: REUTERS/Mohammed Salem
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, 27 жовтня, армія Ізраїлю оголосила про розширення наземних операцій у Газі. ЦАХАЛ готовий "на всіх фронтах" захищати безпеку країни. 

Про це повідомляє видання CNN із посиланням на заяву контр-адмірала Даніеля Хагарі.

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За словами військового, армія готова "на всіх фронтах" захищати безпеку Ізраїлю. 

"Наші сухопутні сили розширюють свої наземні операції. Армія оборони Ізраїлю діє у всіх вимірах", — сказав Даніель Хагарі.

Що відомо про рейди Ізраїлю в Газі

Згідно з інформацією ЦАХАЛ, ізраїльські військові вже дві ночі поспіль проводили "цілеспрямовані рейди" в Газі. Під час цього вони використовують танки та бронетехніку. 

Рейд з використанням авіаційних та артилерійських ударів був спрямований, зокрема, на військову інфраструктуру ХАМАС. 

Водночас жителі Палестини заявили, що авіаудари в п'ятницю ввечері були найінтенсивнішими з початку війни.

Нагадаємо, раніше ми писали, що наземна операція Ізраїлю в секторі Гази, яка має розпочатися найближчим часом, може розтягнутися на три місяці. І вона може стати фінальною. Але якщо Ізраїль знищить терористичне угруповання ХАМАС.

Додамо, наразі бойовики ХАМАС тримають у заручниках 224 особи. Вони перебувають у секторі Гази. Зазначається, що раніше було відомо про 222 бранців.

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