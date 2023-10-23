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В Ізраїлі припустили, скільки триватиме наземна операція ЦАХАЛу

23 жовтня 2023 03:13
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Лариса Голуб
Редактор
В Ізраїлі припустили, скільки триватиме наземна операція ЦАХАЛу
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант розглядає карту бойових дій. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Наземна операція Ізраїлю в Секторі Гази, яка має розпочатися найближчим часом, може розтягнутися на три місяці. І вона може стати фінальною. Але якщо Ізраїль знищить терористичне угруповання ХАМАС.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант. Повідомляє видання The Times of Israel.

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Міністр оборони Йоав Галлант каже, що майбутній наземний наступ Ізраїлю в секторі Газа може тривати три місяці.

"Це має бути останній маневр у Газі з тієї простої причини, що після нього не буде ХАМАС. Це займе місяць, два місяці, три, але врешті-решт ХАМАСу не буде", — заявив Галлант у командному центрі ВПС Ізраїлю в Тель-Авіві.

При цьому він додав, що перш ніж противник зустрінеться з бронетанковими і піхотними військами, він зустрінеться з бомбами ВПС.

"Я перебуваю під враженням, що ви знаєте, як це зробити смертоносним, точним і дуже якісним способом, як це було доведено на даний момент", — зізнався Галлант.

Нагадаємо, низка ЗМІ пишуть, що Сполучені Штати Америки планують передати ізраїльській армії снаряди, які призначалися для України. Йдеться про 155-мм снаряди з бази в Ізраїлі.

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