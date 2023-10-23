В Ізраїлі припустили, скільки триватиме наземна операція ЦАХАЛу
Наземна операція Ізраїлю в Секторі Гази, яка має розпочатися найближчим часом, може розтягнутися на три місяці. І вона може стати фінальною. Але якщо Ізраїль знищить терористичне угруповання ХАМАС.
Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант. Повідомляє видання The Times of Israel.
Наземна операція ЦАХАЛу
Міністр оборони Йоав Галлант каже, що майбутній наземний наступ Ізраїлю в секторі Газа може тривати три місяці.
"Це має бути останній маневр у Газі з тієї простої причини, що після нього не буде ХАМАС. Це займе місяць, два місяці, три, але врешті-решт ХАМАСу не буде", — заявив Галлант у командному центрі ВПС Ізраїлю в Тель-Авіві.
При цьому він додав, що перш ніж противник зустрінеться з бронетанковими і піхотними військами, він зустрінеться з бомбами ВПС.
"Я перебуваю під враженням, що ви знаєте, як це зробити смертоносним, точним і дуже якісним способом, як це було доведено на даний момент", — зізнався Галлант.
Нагадаємо, низка ЗМІ пишуть, що Сполучені Штати Америки планують передати ізраїльській армії снаряди, які призначалися для України. Йдеться про 155-мм снаряди з бази в Ізраїлі.
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