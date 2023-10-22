США хочуть передати Ізраїлю снаряди, які повинні були потрапити в Україну, — ЗМІ

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/Pool

Низка ЗМІ пишуть, що Сполучені Штати Америки планують передати ізраїльській армії снаряди, які призначалися для України. Йдеться про 155-мм снаряди з бази в Ізраїлі.

Про це повідомляє Axios із посиланням на ізраїльські джерела.

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У січні Пентагон оголосив про передачу 155-мм снарядів Україні. Київ отримав близько половини минулої зими. Наразі Штати хочуть відправити принаймні частину решти ізраїльським військовим.

Снаряди зберігають на базі Ізраїлю. Доступ до них мають лише американські військові, однак Єрусалим може використовувати їх у війні з дозволу США.

Чиновник Пентагону наголосив, що Ізраїль та Україна можуть отримати різні варіанти боєприпасів. Ймовірно, у Київ відправлять касетні боєприпаси, а в Єрусалим — високоточні снаряди для боїв в міських умовах.

"Ми впевнені, що зможемо підтримати як Україну, так і Ізраїль з точки зору їхніх оборонних потреб", — сказав представник Пентагону генерал Патрік Райдер.

У НАТО раніше заявляли про вичерпання запасів боєприпасів для артилерії. Наразі у США та Європі нарощується виробництво, однак потреба України в них надзвичайно велика.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у п’ятницю, 20 жовтня, запросив у Конгресу майже 106 млрд доларів. Гроші повинні бути спрямовані як для допомоги Україні та Ізраїлю, так і для поповнення запасів військової техніки та зброї Збройних сил США.

Також ми писали, що Сполучені Штати Америки вплинули на плани Ізраїлю щодо наземної операції в Секторі Гази. Зокрема, їх мета полягає у зменшенні жертв серед цивільного населення та стосується планів уряду після завершення вторгнення.