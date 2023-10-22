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США хотят передать Израилю снаряды, которые должны были попасть в Украину, — СМИ

22 октября 2023 18:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
США хотят передать Израилю снаряды, которые должны были попасть в Украину, — СМИ
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/Pool
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Ряд СМИ пишут, что Соединенные Штаты Америки планируют передать израильской армии снаряды, которые предназначались для Украины. Речь идет о 155-мм снарядах с базы в Израиле.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильские источники.

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В январе Пентагон объявил о передаче 155-мм снарядов Украине. Киев получил около половины прошлой зимой. Сейчас Штаты хотят отправить по крайней мере часть остальных израильским военным.

Снаряды хранят на базе Израиля. Доступ к ним имеют только американские военные, однако Иерусалим может использовать их в войне с разрешения США.

Чиновник Пентагона отметил, что Израиль и Украина могут получить различные варианты боеприпасов. Вероятно, в Киев отправят кассетные боеприпасы, а в Иерусалим — высокоточные снаряды для боев в городских условиях.

"Мы уверены, что сможем поддержать как Украину, так и Израиль с точки зрения их оборонных потребностей", — сказал представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.

В НАТО ранее заявляли об исчерпании запасов боеприпасов для артиллерии. Сейчас в США и Европе наращивается производство, однако потребность Украины в них чрезвычайно велика.

Напомним, президент США Джо Байден в пятницу, 20 октября, запросил у Конгресса почти 106 млрд долларов. Деньги должны быть направлены как на помощь Украине и Израилю, так и на пополнение запасов военной техники и оружия Вооруженных сил США.

Также мы писали, что Соединенные Штаты Америки повлияли на планы Израиля по наземной операции в секторе Газа. В частности, их цель состоит в уменьшении жертв среди гражданского населения и касается планов правительства после завершения вторжения.

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