Байден запросив у Конгресу вражаючу суму для України та Ізраїлю

Президент США Джо Байден. Фото: Facebook

Президент США Джо Байден у п’ятницю, 20 жовтня, запросив у Конгресу майже 106 млрд доларів. Гроші повинні бути спрямовані як для допомоги Україні та Ізраїлю, так і для поповнення запасів військової техніки та зброї Збройних сил США.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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За повідомленням агенції, безоплатну фіндопомогу Ізраїлю об'єднали з аналогічною українською. Також виділені кошти підуть:

на забезпечення безпеки американсько-мексиканського кордону;

на допомогу біженцям;

заходи з протидії Китаю та інші пріоритетні завдання.

Білий Дім сподівається, що такий законопроєкт здобуде підтримку в Палаті представників, яка вже понад два тижні не має власного спікера.

Підтримка України містить 61,4 млрд доларів, зокрема 44,4 млрд на:

постачання обладнання;

поповнення запасів зброї та іншу військову підтримку.

Для Ізраїлю планують виділити 14,3 млрд доларів. Ще 9,5 млрд доларів має отримати Держдепартамент США для закупівлі гуманітарної допомоги Україні, Ізраїлю та Сектору Гази.

Також частина грошей піде на закупівлю зброї та військової техніки у провідних американських військово-промислових концернів, з метою поповнення запасів ЗС США, та покрити кількість переданої техніки ЗСУ та ЦАХАЛ.

Нагадаємо, що американський президент вчора звернувся до американського народу, де розповів про події в Україні та Ізраїлі. Там же він вперше і порушив питання про надання допомоги Україні та Ізраїлю.