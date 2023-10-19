Байден проситиме в Конгресу США 100 млрд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден проситиме Конгрес проголосувати за довгостроковий пакет допомоги для України у розмірі $60 млрд. Також він хоче виділити $40 млрд на допомогу Ізраїлю, Тайваню на на охорону кордону Сполучених Штатів з Мексикою.

Про це повідомляє NBC News.

Читайте також:

Україна отримає $60 млрд

Законодавці Конгресу отримали першу розширену інформацію про новий пакет фінансування, який адміністрація Байдена, як очікується, надасть Конгресу цього тижня.

Пакет ще остаточно не сформовано, але швидше за все, для допомоги Україні президент США проситиме виділити $60 млрд. Це підтвердили три джерела, знайомі із запитом. Решта запиту включатиме приблизно $40 млрд доларів, які планують витратити на допомогу Ізраїлю, Тайваню та на охорону кордону США та Мексики.

Загальний запит на додаткове фінансування, який, як очікується, буде поданий на фінансовий рік, який закінчується у вересні наступного року, складе близько $100 млрд доларів, повідомили чотири джерела, які безпосередньо беруть участь у процесі.

Суперечки в Конгресі США

Раніше Конгрес США не вніс нове фінансування допомоги Україні до закону про тимчасовий бюджет. Крім того, Палата представників відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті, який підтримував військову допомогу Україні.

Пентагон вже попередив Конгрес про можливі проблеми з постачанням зброї в Україну. За даними видання Politico, у Байдена шукають альтернативні шляхи фінансування допомоги Україні.

Видання WSJ зазначає, що у Конгресі США обговорюють пакет допомоги Україні, обсягом $60-100 млрд. Сенатори США від обох партій хочуть найближчими тижнями прийняти річний пакет допомоги Україні.

Нагадаємо, у середу, 18 жовтня, президент США Джо Байден під час двосторонньої зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу засумнівався у причетності Ізраїлю до вибуху в лікарні в секторі Гази.