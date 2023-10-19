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Байден будет просить у Конгресса США 100 млрд долларов на помощь Украине и Израилю

19 октября 2023 09:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Байден будет просить у Конгресса США 100 млрд долларов на помощь Украине и Израилю
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент США Джо Байден будет просить Конгресс проголосовать за долгосрочный пакет помощи для Украины в размере $60 млрд. Также он хочет выделить $40 млрд в помощь Израилю, Тайваню на охрану границы Соединенных Штатов с Мексикой.

Об этом сообщает NBC News.

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Законодатели Конгресса получили первую расширенную информацию о новом пакете финансирования, который администрация Байдена, как ожидается, предоставит Конгрессу на этой неделе.

Пакет еще окончательно не сформирован, но, скорее всего, для помощи Украине президент США будет просить выделить $60 млрд. Это подтвердили три источника, знакомых с запросом. Остальные запросы будут включать около $40 млрд долларов, которые планируют потратить на помощь Израилю, Тайваню и на охрану границы США и Мексики.

Общий запрос на дополнительное финансирование, который, как ожидается, будет подан на финансовый год, который заканчивается в сентябре следующего года, составит около $100 млрд долларов, сообщили четыре источника, непосредственно участвующих в процессе.

Споры в Конгрессе США

Ранее Конгресс США не внес новое финансирование помощи Украине в закон о временном бюджете. Кроме того, Палата представителей отправила в отставку спикера Кевина Маккарти, поддерживавшего военную помощь Украине.

Пентагон уже предупредил Конгресс о возможных проблемах с поставкой оружия в Украину. По данным издания Politico, у Байдена ищут альтернативные пути финансирования помощи Украине.

Издание WSJ отмечает, что в Конгрессе США обсуждают пакет помощи Украине, объемом $60-100 млрд. Сенаторы США от обеих партий хотят в ближайшие недели принять годовой пакет помощи Украине.

Напомним, в среду, 18 октября, президент США Джо Байден во время двусторонней встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху усомнился в причастности Израиля к взрыву в больнице в секторе Газа.

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