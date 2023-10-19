Байден звернеться до народу США, говоритиме про війни в Україні та Ізраїлі

Американський президент Джо Байден. Фото: REUTERS

Американський президент Джо Байден планує виступити з промовою щодо війн в Україні та Ізраїлі. Це має відбутися вже завтра.

Про це йдеться на сайті Білого Дому.

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Байден виступить з промовою

На сайті Білого Доу повідомляється, що президент США звернеться до нації, щоб обговорити відповідь США на терористичні напади ХАМАС на Ізраїль і жорстоку війну Росії проти України.

Ця промова буде виголошена з Овального кабінету 19 жовтня о 20:00 за східним часом (20 жовтня о 3:00 за Київським).

Скриншот заяви Білого Дому щодо виступу Джо Байдена

Нагадаємо, у середу, 18 жовтня, президент США Джо Байден під час двосторонньої зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу засумнівався у причетності Ізраїлю до вибуху в лікарні в секторі Гази.