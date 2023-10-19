Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Байден звернеться до народу США, говоритиме про війни в Україні та Ізраїлі arrow

Байден звернеться до народу США, говоритиме про війни в Україні та Ізраїлі

19 жовтня 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Байден звернеться до народу США, говоритиме про війни в Україні та Ізраїлі
Американський президент Джо Байден. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Американський президент Джо Байден планує виступити з промовою щодо війн в Україні та Ізраїлі. Це має відбутися вже завтра. 

Про це йдеться на сайті Білого Дому

Читайте також:

Байден виступить з промовою

На сайті Білого Доу повідомляється, що президент США звернеться до нації, щоб обговорити відповідь США на терористичні напади ХАМАС на Ізраїль і жорстоку війну Росії проти України.

Ця промова буде виголошена з Овального кабінету 19 жовтня о 20:00 за східним часом (20 жовтня о 3:00 за Київським).

Заява Білого Дому
Скриншот заяви Білого Дому щодо виступу Джо Байдена

Нагадаємо, у середу, 18 жовтня, президент США Джо Байден під час двосторонньої зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу засумнівався у причетності Ізраїлю до вибуху в лікарні в секторі Гази.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

None

Бюджет-2024. Що затвердили депутати до першого читання, і що самі про це думають

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

19:50 Копія бабусі Діани: штучний інтелект показав дорослих дітей Кейт Міддлтон

Актуальне по темі