Байден обратится к народу США, будет говорить о войнах в Украине и Израиле

Американский президент Джо Байден. Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден планирует выступить с речью по поводу войн в Украине и Израиле. Это должно произойти уже завтра.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Читайте также:

Байден выступит с речью

На сайте Белого Доу сообщается, что президент США обратится к нации, чтобы обсудить ответ США на террористические нападения ХАМАС на Израиль и жестокую войну России против Украины.

Эта речь будет произнесена из Овального кабинета 19 октября в 20:00 по восточному времени (20 октября в 3:00 по Киеву).

Скриншот заявления Белого Дома о выступлении Джо Байдена

Напомним, в среду, 18 октября, президент США Джо Байден во время двусторонней встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху усомнился в причастности Израиля к взрыву в больнице в секторе Газа.