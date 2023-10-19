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Байден обратится к народу США, будет говорить о войнах в Украине и Израиле

19 октября 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Байден обратится к народу США, будет говорить о войнах в Украине и Израиле
Американский президент Джо Байден. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Американский президент Джо Байден планирует выступить с речью по поводу войн в Украине и Израиле. Это должно произойти уже завтра.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

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Байден выступит с речью

На сайте Белого Доу сообщается, что президент США обратится к нации, чтобы обсудить ответ США на террористические нападения ХАМАС на Израиль и жестокую войну России против Украины.

Эта речь будет произнесена из Овального кабинета 19 октября в 20:00 по восточному времени (20 октября в 3:00 по Киеву).

Заявление Белого дома
Скриншот заявления Белого Дома о выступлении Джо Байдена

Напомним, в среду, 18 октября, президент США Джо Байден во время двусторонней встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху усомнился в причастности Израиля к взрыву в больнице в секторе Газа.

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