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Байден засумнівався у причетності Ізраїля до обістрілу лікарні у Газі

18 жовтня 2023 13:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Байден засумнівався у причетності Ізраїля до обістрілу лікарні у Газі
Джо Байден. Фото: The York Times
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У середу, 18 жовтня, президент США Джо Байден під час двосторонньої зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу засумнівався у причетності Ізраїлю до вибуху в лікарні в секторі Гази.

Про це повідомляє CNN.

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"Суть у тому, що я був глибоко засмучений і обурений вчорашнім вибухом лікарні в Газі, і, судячи з того, що я бачив, схоже, що це зробила інша команда, не ви", — зазначив президент США.

Проте, за його словами, "багато людей не впевнені в цьому, тому нам доведеться багато чого подолати".

Армія оборони Ізраїлю заявила, що, за даними розвідки, вибух у лікарні Гази спричинила невдалий запуск ракети палестинського Ісламського джихаду.

"Аналіз оперативних систем ЦАХАЛ вказує на те, що в секторі Газа терористи випустили ракетний шквал, який пройшов у безпосередній близькості від лікарні Аль-Ахлі в Газі під час удару", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, Йорданія скасувала зустріч із президентом США Джо Байденом та лідерами Єгипту й Палестинської автономії, яка мала відбутись сьогодні, 18 жовтня. Причиною став вибух у лікарні в секторі Гази, що призвів до сотень жертв.

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