Байден усомнился в причастности Израиля к обстрелу больницы в Газе

Джо Байден. Фото: The York Times

В среду, 18 октября, президент США Джо Байден во время двусторонней встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху усомнился в причастности Израиля к взрыву в больнице в секторе Газа.

Об этом сообщает CNN.

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Причастность Израиля

"Суть в том, что я был глубоко расстроен и возмущен вчерашним взрывом больницы в Газе, и, судя по тому, что я видел, похоже, что это сделала другая команда, не вы", — отметил президент США.

Однако, по его словам, "многие люди не уверены в этом, поэтому нам придется многое преодолеть".

Армия обороны Израиля заявила, что, по данным разведки, взрыв в больнице Газы вызвала неудачный запуск ракеты палестинского Исламского джихада.

"Анализ оперативных систем ЦАХАЛ указывает на то, что в секторе Газа террористы выпустили ракетный шквал, прошедший в непосредственной близости от больницы Аль-Ахли в Газе во время удара", — говорится в заявлении.

Напомним, Иордания отменила встречу с президентом США Джо Байденом и лидерами Египта и Палестинской автономии, которая должна была состояться сегодня, 18 октября. Причиной стал взрыв в больнице в секторе Газа, приведший к сотням жертв.