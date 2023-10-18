Йорданія скасувала зустріч із Байденом та лідерами Близького Сходу

Президент США Джо Байден. Фото: depositphotos.com

Йорданія скасувала зустріч із президентом США Джо Байденом та лідерами Єгипту й Палестинської автономії, яка мала відбутись сьогодні, 18 жовтня. Причиною став вибух у лікарні в Секторі Гази, що призвів до сотень жертв.

Про скасування зустрічі повідомляє CNN.

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"Зараз немає сенсу робити що-небудь, окрім зупинки цієї війни. Нікому не вигідно проводити саміт у цей час", — заявив міністр закордонних справ Йорданії Айман Сафаді.

Так, Байден мав приїхати до Амману, що в Йорданії, одразу після відвідин Тель-Авіва сьогодні, 18 жовтня.

Коментар Білого дому

У Білому домі пояснили, що американський президент "відклав" поїздку після того, як порадився з королем Йорданії Абдаллою II. Зважаючи на жалобу, зустріч зараз не є в пріоритеті.

"Президент висловив глибокі співчуття з приводу невинних жертв вибуху в лікарні в Газі та побажав якнайшвидшого одужання пораненим. Він сподівається на особисту консультацію з цими лідерами найближчим часом і погодився продовжувати регулярні та прямі контакти з кожним із них протягом найближчих днів", — заявив представник Білого дому.

Нагадаємо, що ми вже писали про ймовірний візит Джо Байдена до Ізраїлю, який той запланував на 18 жовтня.

Вибух в лікарні в Секторі Гази

Також ми писали, що вчора, 17 жовтня, у Газі пролунав вибух у лікарні, внаслідок чого відомо про 500 загиблих. У ЦАХАЛ відповіли, через що це сталося.

Пізніше з'явилась інформація про 800 жертв внаслідок удару по лікарні. Про це повідомило видання Al Arabiya.

Додамо, що в мережі поширюють кадри з моментом вибуху в лікарні Аль-Ахлі Араб в Секторі Гази.