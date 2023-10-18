Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Відомо про 800 загиблих внаслідок удару по лікарні в Секторі Гази, — Al Arabiya arrow

Відомо про 800 загиблих внаслідок удару по лікарні в Секторі Гази, — Al Arabiya

18 жовтня 2023 01:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Відомо про 800 загиблих внаслідок удару по лікарні в Секторі Гази, — Al Arabiya
Вибухи в Секторі Гази. Фото: AFP
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністерство охорони здоров'я Палестини стверджує, що кількість жертв внаслідок удару по лікарні в Секторі Гази зросла до 800 осіб. 

Про це повідомляє Al Arabiya.

Читайте також:

Кількість загиблих в лікарні в Секторі Гази зросла

Зазначається, що кількість загиблих сягнула 800 палестинців. Однак цю інформацію оприлюднили лише в перській версії на сайті Al Arabiya, в арабській чи англійській подібної публікації нема, там досі вказано про 500 загиблих.

Нагадаємо, що вчора, 17 жовтня, у Газі пролунав вибух у лікарні, внаслідок чого відомо про 500 загиблих. У ЦАХАЛ відповіли, через що це сталося. 

Також ми писали, що в мережі поширюють кадри з моментом вибуху в лікарні Аль-Ахлі Араб в Секторі Гази.

Додамо, що Міністерство охорони здоров'я Гази заявили про 2750 вбитих палестинців. Причиною є атаки армії Ізраїлю на Сектор Гази. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

None

Бюджет-2024. Що затвердили депутати до першого читання, і що самі про це думають

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Актуальне по темі