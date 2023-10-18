Відомо про 800 загиблих внаслідок удару по лікарні в Секторі Гази, — Al Arabiya
Міністерство охорони здоров'я Палестини стверджує, що кількість жертв внаслідок удару по лікарні в Секторі Гази зросла до 800 осіб.
Про це повідомляє Al Arabiya.
Кількість загиблих в лікарні в Секторі Гази зросла
Зазначається, що кількість загиблих сягнула 800 палестинців. Однак цю інформацію оприлюднили лише в перській версії на сайті Al Arabiya, в арабській чи англійській подібної публікації нема, там досі вказано про 500 загиблих.
Нагадаємо, що вчора, 17 жовтня, у Газі пролунав вибух у лікарні, внаслідок чого відомо про 500 загиблих. У ЦАХАЛ відповіли, через що це сталося.
Також ми писали, що в мережі поширюють кадри з моментом вибуху в лікарні Аль-Ахлі Араб в Секторі Гази.
Додамо, що Міністерство охорони здоров'я Гази заявили про 2750 вбитих палестинців. Причиною є атаки армії Ізраїлю на Сектор Гази.
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