Відомо про 800 загиблих внаслідок удару по лікарні в Секторі Гази, — Al Arabiya

Вибухи в Секторі Гази. Фото: AFP

Міністерство охорони здоров'я Палестини стверджує, що кількість жертв внаслідок удару по лікарні в Секторі Гази зросла до 800 осіб.

Про це повідомляє Al Arabiya.

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Зазначається, що кількість загиблих сягнула 800 палестинців. Однак цю інформацію оприлюднили лише в перській версії на сайті Al Arabiya, в арабській чи англійській подібної публікації нема, там досі вказано про 500 загиблих.

Нагадаємо, що вчора, 17 жовтня, у Газі пролунав вибух у лікарні, внаслідок чого відомо про 500 загиблих. У ЦАХАЛ відповіли, через що це сталося.

Також ми писали, що в мережі поширюють кадри з моментом вибуху в лікарні Аль-Ахлі Араб в Секторі Гази.

Додамо, що Міністерство охорони здоров'я Гази заявили про 2750 вбитих палестинців. Причиною є атаки армії Ізраїлю на Сектор Гази.