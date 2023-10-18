Известно о 800 погибших в результате удара по больнице в Секторе Газа, — Al Arabiya

Взрывы в секторе Газа. Фото: AFP

Министерство здравоохранения Палестины утверждает, что количество жертв в результате удара по больнице в Секторе Газа возросло до 800 человек.

Об этом сообщает Al Arabiya.

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Отмечается, что число погибших составило 800 палестинцев. Однако эту информацию обнародовали только в персидской версии на сайте Al Arabiya, в арабской или английской подобной публикации нет, там пока указано о 500 погибших.

Напомним, что вчера, 17 октября, в Газе раздался взрыв в больнице, в результате чего известно о 500 погибших. В ЦАХАЛ ответили, из-за чего это произошло.

Также мы писали, что в сети распространяют кадры с момента взрыва в больнице Аль-Ахли Араб в секторе Газа.

Добавим, что Министерство здравоохранения Газы заявило о 2750 убитых палестинцах. Причиной являются атаки армии Израиля на Сектор Газы.