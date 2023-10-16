Внаслідок бойових дій у секторі Гази загинуло 2750 палестинців, — МОЗ Гази

Вибух у секторі Газа. Фото: google

Міністерство охорони здоров'я Гази заявили про 2750 вбитих палестинців. Причиною є атаки армії Ізраїлю на сектор Гази.

Про це повідомляє видання Sky News.

Читайте також:

Наслідки війни ХАМАСу та Ізраїлю

Станом на 16 жовтня, за словами МОЗ сектору Гази, яке підконтрольне терористам ХАМАС, загинуло вже 2750 палестинців. За останній їх кількість збільшилася на 80 людей. Також 9700 осіб отримали поранення внаслідок ударів Ізраїлю.

Зі сторони Ізраїлю загинуло 1400 людей, також 3500 зазнали поранення.

Армія оборони Ізраїлю ще 13 жовтня попередили, що все населення на північ від Ваді Газа повинне евакуюватися до південної частини. На це ЦАХАЛ дали 24 години.

На даній території проживає більше мільйона людей. До цього часу вони все ще виїждають з небезпечної території. Цій евакуації активно перешкоджають терористи ХАМАСу.

Сьогодні Ізраїль спростував інформацію про припинення вогню у секторі Газа.

Також повідомлялося, що прикордонний пункт між Газою та Єгиптом планують знову відкрити.

Наразі ХАМАС все ще утримує заручників Ізраїлю.

Нагадаємо, що 7 жовтня Ізраїль зазнав потужної атаки з боку ХАМАС. На що у відповідь розпочав військову операцію.