Атака на Ізраїль: бойовики захопили в полон військових, сотні цивільних поранено

Будівля горить після ракетних обстрілів із Сектору Газа у Тель-Авіві. Фото: REUTERS/Itai Ron

У суботу південь та центр Ізраїлю стали об'єктами масованого ракетного нападу. Внаслідок атаки поранено понад 100 людей, також у полоні знаходяться ізраїльські військові.

Про це повідомляє jpost.com.

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Ізраїльські військові у полоні

Угруповання ХАМАС оголосило про те, що йому вдалося проникнути на одну з військових баз біля Сектору Газа та захопити обладнання. Також продовжують надходити твердження щодо того, що деякі військовослужбовці армії оборони Ізраїлю були взяті в полон або втратили життя.

Тим часом через динаміки мечетей по всьому Єрусалиму направляють заклики до мусульман і палестинців піднятися і почати "Священну війну" проти Збройних сил і державної влади Ізраїлю.

Тим часом Збройні сили Ізраїлю розпочали операцію з транспортування військової техніки з південних територій країни з метою запобігти її захопленню протиборчою стороною.

На розповсюджених відеозаписах видно, як винищувачі F16 переміщаються за допомогою тягачів на безпечну відстань від зон конфлікту. Техніка, яку вдалося евакуювати вчасно, стає об'єктом масового захоплення з боку збройних формувань.

Жертви серед населення

ЗМІ повідомляють, що хоч одна ракета вдарила безпосередньо по спорудженню регіональної ради Гедерота, призвівши до смерті 60-річної жінки.

Окрім жінки, що постала з життя, серед постраждалих — чоловік 52 років з Гедерота і 20-річний юнак з Явні, обидва отримали поранення помірного ступеня серйозності й були транспортовані до лікарні Каплан.

Загалом у лікарні Каплан було опрацьовано 21 постраждалого, де четверо з них перебували в помірно серйозному стані, а 15 осіб — із незначними травмами.

Різні медустанови також повідомляють про своїх постраждалих: понад 80 осіб було доставлено до медичного центру "Сорока" у Беер-Шеві, з деякими у критичному стані. Двоє було відправлено на лікування до медичного центру Шиба після поранення від ракетних атак.

Асаф Арофе допоміг 17 особам: двоє у тяжкому стані, один із помірною серйозністю травми, та 14 із дрібними пораненнями. Лікарня Самсон Ассута Ашдод допомогла чотирьом особам, які постраждали внаслідок ракетного удару.

Також повідомляється, що 68 осіб із травмами різного рівня тяжкості були направлені до медичного центру Барзилай. Крім цього, будівля в Ашкелоні була вражена, і в місті загорілося безліч автомобілів.

Нагадаємо, що військові активісти Палестини здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Газа по Ізраїлю. Своєю чергою Ізраїль оголосив про стан готовності до війни.