Атака на Израиль: боевики захватили в плен военных, сотни гражданских ранены

Здание горит после ракетных обстрелов из сектора Газа в Тель-Авиве. Фото: REUTERS/Itai Ron

В субботу юг и центр Израиля стали объектами массированного ракетного нападения. В результате атаки ранены более 100 человек, также в плену находятся израильские военные.

Об этом сообщает jpost.com.

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Израильские военные в плену

Группировка ХАМАС объявила о том, что ей удалось проникнуть на одну из военных баз около Сектора Газа и захватить оборудование. Также продолжают поступать утверждения относительно того, что некоторые военнослужащие армии обороны Израиля были взяты в плен или лишились жизни.

Тем временем, через динамики мечетей по всему Иерусалиму направляют призывы к мусульманам и палестинцам подняться и начать "Священную войну" против Вооруженных сил и государственной власти Израиля.

Тем временем, Вооруженные силы Израиля начали операцию по транспортировке военной техники с южных территорий страны с целью предотвратить её захват противоборствующей стороной.

На распространённых видеозаписях видно, как истребители F16 перемещаются с помощью тягачей на безопасное расстояние от зон конфликта. Техника, которую не удалось эвакуировать вовремя, становится объектом массового захвата со стороны вооруженных формирований.

Жертвы среди населения

СМИ сообщают, что хотя бы одна ракета ударила напрямую по сооружению регионального совета Гедерота, приведя к смерти 60-летней женщины.

Кроме ушедшей из жизни женщины, среди пострадавших — мужчина 52 лет из Гедерота и 20-летний юноша из Явне, оба получили ранения умеренной степени серьезности и были транспортированы в больницу Каплан.

Всего в больнице Каплан было обработано 21 пострадавший, где четверо из них находились в умеренно серьезном состоянии, а 15 человек — с незначительными травмами.

Различные медучреждения также докладывают о своих пострадавших: более 80 человек были доставлены в медцентр "Сорока" в Беэр-Шеве, с некоторыми в критическом состоянии. Двое были отправлены на лечение в медцентр Шиба после ранения от ракетных атак.

Асаф Арофе помог 17 человекам: двое в тяжелом состоянии, один с умеренной серьезностью травмы, и 14 с мелкими ранениями. Больница Самсон Ассута Ашдод помогла четверым лицам, пострадавшим в результате ракетного удара.

Также сообщается, что 68 лиц с травмами разного уровня тяжести были направлены в медицинский центр Барзилай. Помимо этого, здание в Ашкелоне было напрямую поражено, и в городе загорелось множество автомобилей.

Напомним, что военные активисты Палестины осуществили вторжение на южные территории Израиля, инициировав ракетные удары из Сектора Газа по Израилю. В свою очередь, Израиль объявил о состоянии готовности к войне.