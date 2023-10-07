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Из Сектора Газа выпустили тысячи ракет по Израилю: страна готовится к войне

7 октября 2023 09:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Из Сектора Газа выпустили тысячи ракет по Израилю: страна готовится к войне
Люди возле пожара после запуска ракет из Сектора Газа в Ашкелоне. Фото: REUTERS/Амир Коэн
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Военные активисты Палестины осуществили вторжение на южные территории Израиля, инициировав ракетные удары из Сектора Газа по Израилю. В свою очередь, Израиль объявил о состоянии готовности к войне.

Об этом сообщает Reuters.

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Командующий исламского движения Хамас Мохаммад Дейф заявил, что было выпущено 5000 ракет. Согласно информации от службы чрезвычайных ситуаций, одна израильская женщина стала жертвой атаки, медицинские отряды были развернуты в зоне вокруг Сектора Газа, а сирены прозвучали по всей территории Израиля, включая Иерусалим.

Что говорят медиа и власти Израиля

Израильские медиа в репортажах показывают, что атакующие открыли стрельбу по гражданам в Сдероте, расположенном на юге страны, и видеозаписи конфликтов на городских улицах появились в сети.

Также СМИ сообщают, что ракеты удалось сбить, однако обломками ракеты ранен 20-летний парень.

В свою очередь украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что террористы из Сектора Газа стремятся проникнуть на израильскую территорию, используя парашюты, суда и наземные транспортные средства.

В свою очередь, в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху проинформировали, что в ближайшие часы планируется встреча с высокопоставленными представителями служб безопасности.

Израиль объявил о готовности к войне

Глава оборонного ведомства Израиля Йоав Галлант выдал указание о мобилизации резервистов. Кроме того, существует вероятность, что некоторые израильские военнослужащие, возможно, уже находятся в плену.

Тем временем военное руководство Израиля призвало граждан, проживающих в приграничных местах, оставаться в своих домах и объявило о нанесении ударов по объектам в Секторе Газа.

Напомним, что в мае 2023 года, Израиль и находящийся в Секторе Газа палестинский "Исламский джихад" договорились о перемирии, заключению которого способствовал Египет.

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