Из Сектора Газа выпустили тысячи ракет по Израилю: страна готовится к войне

Люди возле пожара после запуска ракет из Сектора Газа в Ашкелоне. Фото: REUTERS/Амир Коэн

Военные активисты Палестины осуществили вторжение на южные территории Израиля, инициировав ракетные удары из Сектора Газа по Израилю. В свою очередь, Израиль объявил о состоянии готовности к войне.

Об этом сообщает Reuters.

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Исламисты выпустили ракеты по Израилю

Командующий исламского движения Хамас Мохаммад Дейф заявил, что было выпущено 5000 ракет. Согласно информации от службы чрезвычайных ситуаций, одна израильская женщина стала жертвой атаки, медицинские отряды были развернуты в зоне вокруг Сектора Газа, а сирены прозвучали по всей территории Израиля, включая Иерусалим.

Что говорят медиа и власти Израиля

Израильские медиа в репортажах показывают, что атакующие открыли стрельбу по гражданам в Сдероте, расположенном на юге страны, и видеозаписи конфликтов на городских улицах появились в сети.

Также СМИ сообщают, что ракеты удалось сбить, однако обломками ракеты ранен 20-летний парень.

В свою очередь украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что террористы из Сектора Газа стремятся проникнуть на израильскую территорию, используя парашюты, суда и наземные транспортные средства.

В свою очередь, в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху проинформировали, что в ближайшие часы планируется встреча с высокопоставленными представителями служб безопасности.

Израиль объявил о готовности к войне

Глава оборонного ведомства Израиля Йоав Галлант выдал указание о мобилизации резервистов. Кроме того, существует вероятность, что некоторые израильские военнослужащие, возможно, уже находятся в плену.

Тем временем военное руководство Израиля призвало граждан, проживающих в приграничных местах, оставаться в своих домах и объявило о нанесении ударов по объектам в Секторе Газа.

Israeli ambulance service, @Mdais, report 1 killed in rocket fire and 15 injured.



Footage of rocket impacts: pic.twitter.com/DjumRB6lWc — Alistair Bunkall (@AliBunkallSKY) October 7, 2023

And footage of Hamas fighters crossing border using paragliders pic.twitter.com/p99GWx7dth — Alistair Bunkall (@AliBunkallSKY) October 7, 2023

Напомним, что в мае 2023 года, Израиль и находящийся в Секторе Газа палестинский "Исламский джихад" договорились о перемирии, заключению которого способствовал Египет.