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Израиль и палестинский "Исламский джихад" договорились о перемирии

13 мая 2023 23:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Израиль и палестинский "Исламский джихад" договорились о перемирии
Израильская противоракетная система «Железный купол» перехватывает ракеты, запущенные из Сектора Газы, что видно из города Ашкелон, Израиль. Фото: REUTERS/Amir Cohen
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В субботу, 13 мая, Израиль и находящийся в Секторе Газы палестинский "Исламский джихад" договорились о перемирии, заключению которого способствовал Египет.

Об этом сообщают The Jerusalem Post и The Times of Israel.

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Так, Израиль и палестинский "Исламский джихад" договорились о прекращении огня. Соглашение вступило в силу сегодня, 13 мая, в 22:00.

Согласно сообщениям египетских и израильских источников, соглашение о прекращении огня содержит обязательства обеих сторон воздерживаться от ударов по домам и мирным жителям.

Кроме того, согласно сообщениям израильских СМИ, за час до объявленного прекращения огня "Исламский джихад" продолжал запускать ракеты. В результате чего есть погибший.

Напомним, что 11 мая Израиль снова наносил удары по объектам Исламского джихада в Газе, а палестинские боевики запустили сотни ракет через границу, запустив сирены вплоть до Тель-Авива. Египет снова предпринял попытки посредничества в прекращении боевых действий.

Также мы сообщали, что 3 мая ХАМАС утверждал, что производит ракетный обстрел израильских самолетов над сектором Газа. Это происходит в ответ на предварительные ракетные обстрелы Израиля.

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