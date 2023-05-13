Израиль и палестинский "Исламский джихад" договорились о перемирии

Израильская противоракетная система «Железный купол» перехватывает ракеты, запущенные из Сектора Газы, что видно из города Ашкелон, Израиль. Фото: REUTERS/Amir Cohen

В субботу, 13 мая, Израиль и находящийся в Секторе Газы палестинский "Исламский джихад" договорились о перемирии, заключению которого способствовал Египет.

Об этом сообщают The Jerusalem Post и The Times of Israel.

Так, Израиль и палестинский "Исламский джихад" договорились о прекращении огня. Соглашение вступило в силу сегодня, 13 мая, в 22:00.

Согласно сообщениям египетских и израильских источников, соглашение о прекращении огня содержит обязательства обеих сторон воздерживаться от ударов по домам и мирным жителям.

Кроме того, согласно сообщениям израильских СМИ, за час до объявленного прекращения огня "Исламский джихад" продолжал запускать ракеты. В результате чего есть погибший.

Напомним, что 11 мая Израиль снова наносил удары по объектам Исламского джихада в Газе, а палестинские боевики запустили сотни ракет через границу, запустив сирены вплоть до Тель-Авива. Египет снова предпринял попытки посредничества в прекращении боевых действий.

Также мы сообщали, что 3 мая ХАМАС утверждал, что производит ракетный обстрел израильских самолетов над сектором Газа. Это происходит в ответ на предварительные ракетные обстрелы Израиля.